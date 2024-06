Diahuebs mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber homber N.S. (34). Fiscal ta acusa N.S. cu riba 21 October 2023 a menasa y maltrata e homber K. cu un arma di candela.

MAS NOTICIA por a compronde cu N.S. ta bisa Hues cu ta un pistol di kelki el a usa pero Fiscal a bisa cu a base di ley un pistol di kelki ta wordo considera un arma cu por spanta hende y maltrata hende. Ademas, Polis no a haya e arma y Fiscal no sa si mester kere kico N.S. ta bisa.

MENASA Y MALTRATO CU ARMA

Hues a puntra N.S. si ta berdad e acusacionnan. N.S. a bisa cu dia 21 October 2023 mainta e tabatin discusion cu K. y el a bay cas coy un “bibi gun”, pasobra el a sinti su mes amenasa. Segun N.S., e tabata bou influencia di alcohol y ora K. a push’e el a sinti si mes menasa y a bay cas den su auto y a coy e pistool di kelki. Segun N.S. e tabata den su auto y a bay cerca amigonan. Un rato despues, K. a bay riba dje y a puntr’e algo. Despues a push’e. E ora ey N.S. a bay cas, busca e pistool. Ora el a bolbe, el a saca e arma riba K. y despues a dal’e cu e arma aki diferente biaha. Despues di esey, N.S. a bay den su auto y core bay. Hues a mustra cu K. a declara cu ora el a mira N.S. cu e arma, el a kere cu N.S. lo tir’e. Ta asina cu N.S. a tira e arma afor y Polis no a hay’e. Hues a mustra cu Polis a papia cu diferente persona na e sitio. Tin testigo a bisa cu a mira N.S. para cu su auto banda di Johnson Supermarket y a tira e revolver den un rooi.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba tur e tres acusacionnan. E incidente a sosode den oranan di mainta. Fiscal a bisa cu e cameranan di seguridad den vecindario, a capta tur cos. Na opinion di Fiscal, algo a sosode prome y N.S. a bay busca e arma pa regla cuenta cu K. N.S. mes a declara cu e tabata rabia y no tabata sinti su mes menaza. Fiscal a sigui bisa cu riba camara por mira cu N.S. ta yega cu su auto, sali for di e auto, saca e arma, menasa K. y despues ataca K. cu esaki. N.S. lo a dal K. un of dos biaha cu e arma. Fiscal a bisa cu N.S. ta bisa cu e arma no ta di berdad. Polis a bay busca e arma pero no a hay’e. Fiscal a remarca cu e no sa si mester kere N.S. El a bisa cu e arma ta parce un arma di candela y por wordo usa pa menasa hende. Fiscal ta haya cu esaki ta un caso serio. Fiscal a tuma N.S. na malo pasobra na 2020, N.S. a wordo condena na 5 aña di prizon pa atraco cu violencia cu arma. Segun Fiscal, dia 14 December 2022, N.S. a haya un chens y a wordo laga liber. Den su tempo di prueba, N.S. ta bolbe haci un delito serio. Fiscal ta haya cu ta parce cu S. no ta tuma esaki na serio. Fiscal a exigi 12 luna di prizon pa N.S., kitando e dianan cu e tabata cera y despues laga liber.

ABOGADO TA BISA CU E ARMA NO TA DI BERDAD

Abogado mr. Kuster a bisa cu N.S. a admiti di a menasa y dal e homber K. pero e arma, no ta uno di berad. Na opinion di abogado, N.S. a bisa den Corte atrobe cu ta un pistol di kelki. Abogado ta haya cu tabata un decision bobo di N.S., di a bay busca e arma. E abogado a bisa cu Recherche no a haya e arma y e abogado ta para riba cu e arma no ta un arma di candela. Durante tempo di prueba, N.S. a haci esey. E tabata burachi e dia ey. Abogado ta haya cu e castigo exigi pa Fiscal, lo bay afecta N.S. cu su trabao cu e tin actualmente den e restaurant di su mama.

CASTIGO COMBINA Y CU GUIA SEVERO DI RECLASERING

Hues a cera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba tur tres acusacion. Hues a bisa cu e ta bay duna N.S. un chens ya cu N.S. a bisa den Corte cu e kier haya ayudo pa controla su agresividad. Hues su sentencia ta diferente cu loke Fiscal a exigi. El a condena N.S. na 12 luna di prizon di cual 6 luna ta condicional. Mester kita for di e castigo, e 13 dianan cu N.S. tabata sera. Hues a pone condicionnan special pa N.S. El a bisa cu N.S. mester sigui e curso di control di agresividad y cu N.S. mes mester paga esaki. Durante e periodo di prueba di 2 aña, Hues a prohibi N.S. di bebe alcohol y usa droga. Tur esaki ta cay bou guia di Reclasering. Hues a bisa cu e ta duna Reclasering e autoridad pa haci testnan regular cu N.S. pa mira si e ta bou influencia di droga y alcohol.