Awe mainta Hues di Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber G.Pantophlet. (27), acusa di a haci actonan inmoral contra 3 dama riba tres diferente fecha.

MAS NOTICIA por a compronde cu awe mainta a cuminsa cu e cambio di ley caminda victimanan di abuso por bay den Corte pa bisa Hues con nan a sinti. Di e tres damanan, dos a presenta y papia den Corte con nan a sinti y con nan a keda afecta.

ACUSACIONNAN

E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra P. ta cu 28 Maart 2023 a haci actonan inmoral cu dama D., 26 April 2023 a haci actonan inmoral cu dama B. y 28 October 2023, a haci actonan inmoral cu e dama G.

FREGA CU PARTI INTIMO TRAS DI DAMANAN

Ora Hues a cuminsa cu tratamento di e caso, el a bisa cu P. a admiti e caso di 28 Maart 2023 y ta desmenti e otro dos acusacionnan. Hues a bisa cu segun relato di Polis, e dama D. a haci denuncia riba 28 Maart 2023. El a bisa cu el a bay na un tienda y ora el a habri porta pa drenta e tienda, el a sinti un hende ta frega su parti intimo su tras. Ora el a bira, el a wak un homber di color cu dread logs ta cana bay. E dos trahadornan dama di e tienda a mira kico a pasa cu e dama. Ta asina cu Polis a haya video di e tienda caminda ta mira cu P. tabata cana tras di e dama. Polis a detene P. y durante interogacion a mustra P., e video y el a admiti cu e tabata bou influencia di marihuana y a haci’e. El a bisa cu e kier guia di Reclasering. E acto inmoral aki a sosode den oranan di dia y na un lugar publico. Hues a puntra P. pakico el a haci’e. Segun P., algo a pasa cun’e den su mente cu e mes no ta compronde. El a bisa cu e ta arepenti di loke el a haci.

Hues a mustra cu e dama B. a haci denuncia cu 26 April 2023, caminda el a bisa Polis cu el a bay na un tienda atardi na Oranjestad. El a cana bay na su auto den un parkinglot den John G. Emanstraat, caminda tabatin mas auto. Ora e tabata mey mey di e autonan, un homber di color cu dread logs para su tras. El a pensa cu e homber lo kier drenta e auto para banda di esun di dje. E homber a cana pasa tras di B. y a cuminsa frega su parti intimo contra B. E ora ey B. a push’e y grit’e mientras cu P. a sigui cana bay. B. a bay den su auto y sigui su tras y a graba P. riba su cellular. Polis a haya e video cu B. a graba y a confronta P. cu e video. Segun P. loke B. ta bisa cu no ta berdad. Segun P. el a pasa entre e autonan y su tas a dal contra B. El a bisa cu ta cu lomba el a pasa tras di B. E ta desmenti di a mishi cu su parti intimo contra e dama B. su atras. Hues a pidi e dama B. cu tabata presente pa scuch’e como testigo. E dama B. a desmenti loke P. a bisa. Segun B., ora el a bira el a mira P. su cara su tras y frega contra dje. E ora ey B. a push’e. P. a keda insisti cu e tabata cu lomba pa B. ora el a pasa y hasta a bisa sorry ora su tas a dal contra B.

E caso 28 October 2023, e dama G. a haci denuncia. El a bisa cu mas o menos 6.30 di anochi, el a sali for di un lugar y tabata hincando su instrumentnan den auto. Na dado momento, el a sinti un homber ta frega cu su parti intimo su tras. El a bira puntra e homber: “ kico ta pasa bo”. E momento ey e homber a puntr’e si e kier ayudo. El a bisa cu no y despues e homber a sigui cana bay. G. a drenta den su auto y despues cu el a realiza kico e homber a haci, el a bay pa reclam’e pero no a hay’e. Su siguiente dia el a bolbe a mira e homber y a baha for di auto y a reclama e homber cu otro biaha e lo bay Polis. E homber a bis’e cu no señora ta djis kier a yud’e. G. a saca su potret y a manda e potret aki pa Polis.

P. mes a declara na Polis cu e dia ey el a caba di traha y a bay busca bus. El a mira e dama cu su instrumentonan y cu e dama lo tabatin problema pa hinca su instrumentonan den auto. E ora ey P. a bay para banda di e dama pa ofrece su ayudo. Na dado momento e dama a spanta ora el a mira P. y P. a puntr’e si e mester ayudo. E dama a bisa cu no y e ora ey P. a sigui cana bay busca bus. Segun P., e dama no a push’e. Despues di algun dia, el a mira hende ta film’e y ta resulta cu ta e dama G., kende a reclam’e pa a frega na dje.

Hues a mustra cu na Juli 2023, Hof a dicidi pa laga P. liber pero na October 2023 G. a haci denuncia y Fiscal a ordena pa bolbe detene P.

PROBLEMA CU DESEO SEXUAL

Hues a mustra cu tin raport di Reclasering cu ta bisa cu e chens ta grandi cu P., por bolbe haci e mesun cos. Nan ta conseha guia di Reclasering pa P. haya trabao. Raport di psycologo ta mustra cu P. lo tin un problema cu ta causa cu regularmente e tin problema cu otronan. Parce cu P. no por controla su emocionnan. Tambe cu P. lo ta haya deseo sexual diripiente y ta haci e cosnan aki pa calma su emocionnan. Ta parce cu P. ta usa marihuana pa baha su emocionnan. Psycologo ta mustra cu P. no ta pensa riba consecuencia di loke e ta haci. E tin problema di personalidad. Psycologo ta haya P. menos responsabel pa loke el a haci. E ta haya cu P. mester haya tratamento pa evita cu e lo bolbe haci cosnan asina. Psycologo ta conseha cu P. mester haya guia intensivo di Reclasering pa tempo largo y tratamento psycologico.

VICTIMANAN POR PAPIA DEN CORTE

Door di cambio di ley, awor ta posibel cu victimanan por papia den Corte. Nan por bisa con nan a sinti. B., un docente, ta e promer persona cu a expresa su sentimento. El a bisa cu un simpel atardi a daña su bida. El a keda cu trauma. El a bisa Hues, cu cada vez cu e pensa cu a pasa, e ta keda sin drumi. El a bisa cu ora e mira un persona parecido na e acusado, e ta pensa pakico e ta pasa den un situacion asina. E victima a expresa cu e ansha, angustia y miedo cu el a sinti na e momento di e fregamento, nunca el a yega di sinti. El a keda cu miedo di bay den caya su so pa algo pasa cun’e. El a bisa Hues cu e berguenza cu el a sinti, despues di e lamentable sucedido, pa yega cas pa conta kico a pasa cun’e. El a bisa cu promer pa tempo largo e tabata culpa su mes di lo a para su auto leu. E dama a bisa Hues cu e ta un docente di muchanan adolecente y ta pensa kico lo pasa cu muchanan. El a bisa cu e ta spera cu P. tin suficiente consenshi y pa e haya tratamento.

E otro victima G. a bisa cu e ta agradecido cu tin husticia. E tin berguenza di loke a pasa. El a bisa cu e ta comparti gran parti di loke e dama B. a bisa. G. a bisa Hues cu e tin miedo, inseguridad, rabia. E ta sinti cu algo sushi a pasa cun’e.

FISCAL

Fiscal, despues di a scucha e victimanan, a bisa Hues cu actonan inmoral ta dificil pa haya prueba pero den e caso aki tin suficiente prueba di sosten. E ta haya e ultimo 2 casonan ta laga na Hues pa dicidi si P. ta culpable ya cu P. ta desmenti. Fiscal ta haya cu tur tres dama a bisa cu P. a frega cu su parti intimo na nan parti patras. Fiscal ta haya cu tin prueba legal mirando cu e acusado P., a keda haci e mesun forma na tres diferente lugar. Na opinion di Fiscal, door cu P. a admiti e promer caso so, por usa esey como prueba pa e otronan cu el a desmenti. Fiscal a bisa cu tur tres dama a bisa e mesun cos esta cu riba caminda publico P. a frega riba nan cu su parti intimo.

CASTIGO

Fiscal a bisa cu P. ta mustra cu e no tin ningun respet pa e damanan aki. Por a scucha e damanan bisa cu esaki a afecta nan bida. El a bisa cu e ta tene cuenta cu tur esaki pa cu e castigo. El a tene cuenta cu e raport di Reclasering y Psycologo cu ta mustra cu P. ta menos responsabel pa su actonan. Fiscal a exigi 1 aña di prison di cual 4 luna ta condicional y 2 aña di prueba. E parti di 2 aña di prueba ta mara na e condicion special cu P. mester cay bou guia intensivo di Reclasering.

ABOGADO

Mr. Kuster a bisa cu tin 3 denuncia caminda e mesun delito a wordo cometi. E abogado a bisa Hues cu P.(27) segun raport di psycologo, tin e mentalidad di un mucha di 11 aña. For di edad jong e ta usa marihuana y tabata hay’e den agresividad cu e mester a bay institucion na Aruba y Curacao. E abogado a mustra cu P. no sa con pa atende cu su emocion. Psycologo ta mustra e problemanan cu P. tin y cu P. mes no tabata sa cu e tin problema di sexualidad. E raport ta papia cu P. ta menos responsable pa su actonan. E abogado a bisa cu P. a bisa cu e kier ayudo di Reclasering. Psycologo ta recomenda tratamento di psycologo y psychiater. Awor cu tur cos ta conoci, P. lo por haya un tratamento mas adecuado. E abogado ta haya cu mas liher P. haya ayudo, lo ta mas mihor p’e envez di keda sera den KIA.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya proba e promer hecho cu P. mes a admiti. Hues ta haya e otro dos casonan tambe proba. Hues no ta duna den declaracion di e damanan y tambe e forma con esakinan a sosode ta mesun cos. Tur tres caso ta damanan adulto y na lugar publico y di sorpresa. Esaki ta haci cu por considera tur tres caso mesun cos. Pa cu e castigo, Hues a tene na cuenta e impacto cu loke P. a haci serca e victimanan. Tambe Hues a tene cuenta cu raport di psycologo cu P. ta menos responsabel y cu P. mester haya tratamento. Hues a confirma e exigencia di Fiscal. El a condena P. na 1 aña di prison di cual 4 luna ta condicional y 2 aña di prueba. E parti di 2 aña di prueba ta mara na e condicion special cu P. mester cay bou guia intensivo di Reclasering.