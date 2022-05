Diaranson un biaha mas Aruba a ricibi Allure of the Seas, cu ta e barco crusero di mas grandi den historia cu a yega di nabega pa Aruba Ports Authirity (APA) N.V. E ta yena bo di satisfaccion pa por mira con APA ta yama Allure of the Seas bon bini na Aruba un biaha mas, ta palabra nan di Minister Dangui Oduber.ย Allure of the Seas a yega Aruba cu mas cu 5,000 pasahero abordo. Locual ta hopi positivo pa Aruba ta cu den henter e ruta di e barco crusero, e porta di Oranjestad ta esun caminda mas ora (15 ora) e lo keda staciona. Esaki ta nifica cu e pasaheronan aki lo tin mas ora pa nan aporta na aruba su economia.ย E barco aki por acapara 5.400 pasahero, tin un total di 18 piso y ta midi 362.12 meter di largo.

Tambe Allure of the Seas ta nabega uzando 30 porciento di gas LNG cu ta hacie mas amical pa nos medio ambiente. Tawata 2 siman pasa cu Minister Dangui Oduber a haรฑa un recorido ariba Allure of the Seas, ora cu e barco a mara na Aruba pa prome biaha. Allure of the Seas cu ta un di e Mega Crucerso nan di Royal Carribean Cruiselines a informa cu nan lo tin interes pa firma un MOU cu pais Aruba pa asin busca personal pa traha riba nan cruseronan. Sigur un desaroyo positivo pa esnan cu tin interes pa traha riba crusero. Minister Dangui Oduber ta kere firme den e recuperacion di Aruba su turismo y economia, pesey Gobierno ta haciendo tur lo necesario pa sigui stimula nos economia. Un palabra di gratitud ta bai pa e director sr. Marc Figaroa, henter e gerencia di APA N.V. y tambe e hunta di comisario.

