 Huez a ordena Shahayra Croes pa rectifica expresion difamatorio contra Vicente Kelly Q.E.P.D.  

Recientemente Aruba y famia Kelly a perde nan ser keri, esta e conocido cantor di pueblo Vicente Kelly. Pa famia Kelly e tabata un momento hopi dificil. No solamente pa e tristesa di fayecimento pero tambe un expresion serio contra di e defunto den e.o un grupo riba facebook cu jama ‘Aruba Sex Offenders Pedophile Public Registry’. Ta trata di Sra. Shahayra Croes kende ta un miembro di famia di Kelly. Sra. Croes a insinua publicamente cu Sr. Vicente Kelly lo ta un abusador y nan lo dera e ‘abusador’ diasabra awor.

E expresionan for di sla aki e la haci na dos ocasion riba su pagina di facebook personal pero tambe den e facebook group. E pagina ‘Aruba Memes’ tambe a comparti esaki. Famia di Sr. Vicente Kelly a dicidi pa na e momento ey no reacciona mirando cu nan tabata den un dolor grandi caba y tabata ocupa cu e entiero. A dicidi despues di entiero pa entrega un keho na departamento di recherche y tambe a pidi asistencia di un abogado pa asina restaura e bon nomber di Sr. Vicente Kelly. Sr Kelly ta gosa di un respet y amor grandi den nos comunidad y pa mantene esaki a dicidi di entama un caso na corte pa difamacion publico. E hecho condenabel aki di Sra. Shahayra Croes a crea un tristesa grandi tambe pa e famia mirando cu debi na e expresionan di Sra. Croes e entiero di Sr Vicente Kelly a keda afecta negativamente. Entre otro ningun mandatario a presenta na evento di homenahe pa Kelly na Sporthal di Santa Cruz. Tambe diferente musico y otro persona a cancela of no a presenta mes na e anochi di homenahe. Pa loke ta e cantidad di persona cu a acudi pa dispidi na e entiero esaki tambe a keda afecta grandemente.

Recientemente huez mr. A.H.M van de Leur a trata e caso aki den forma di un ‘kortgeding”. Famia di Sr. Vicente Kelly a keda representa pa mr. Diana Emerencia y e defensa di Sr. Croes tabata den man abogado mr. Suzette Kock. E defensa di Sra. Croes tabata primordialmente riba e hecho cu e tin derecho di expresion. Huez a comparti cu den un caso di difamacion ta importante pa analisa kiko ta pisa mas. Sea ta e libertad di expresion cu un acusacion serio sin cu por a demonstra prueba versus e derecho di un ciudadano cu tin un bon nomber den comunidad.

Despues di a tuma dos siman pa analisa e caso, e huez a duna su sentencia. E sentencia a cay na fabor di famianan di Sr. Vicente Kelly. Huez a dicidi cu Sra. Shahayra Croes no por hasi ningun expresion difamatorio den publico contra Vicente Kelly relaciona cu cualkier tipo di abuso sin cu tin prueba. Si Sra. Croes no cumpli cu e sentencia e tin cu paga 1000 florin pa cada dia cu e no cumpli. Esaki lo por yega te cu na un maximo di 25.000 florin. Tambe dentro di 24ora di e sentencia e tin cu kita tur su expresionan cu a keda publica riba su pagina di facebook personal como tambe den e grupo ‘Aruba Sex Offenders Pedophile Public Registry’. Pa cu esaki e suma cu e lo tin cu paga si e no cumpli ta di 500 florin pa dia. E suma maximo tambe ta di 25.000 florin. Adicionalmente Sra. Croes tin cu comunica cu e pagina ‘Aruba Memes’ pa pidi pa nan tambe kita locual cu nan a publica abase di e expresion original di Croes. Finalmente Croes tambe tin cu publica e sigiente rectificacion riba su facebook personal, Aruba Memes y den ‘Aruba Sex Offenders Pedophile Public Registry’ facebook group. “Den e veredicto den caso sumario di huez di Corte Di Prome Instancia di Aruba fecha 19 Augustus 2020, mi a wordo condena pa pone un rectificacion relatando na e acusacion cu mi a haci contra di Vicente Kelly, esta cu e ta un abusador di mucha ( Child Molester ). Huez a conclui cu pa e acusacion ey no tin base , y/of cu e acusacion aki ta un acto inhusto pasobra sin prueba e ta ataka e honor y bon nomber y e memoria di Vicente Kelly.” Sra Croes a cumpli cu e sentencia di huez y famianan di Vicente Kelly ta satisfecho cu e veredicto di Huez aunke cu e duracion cu esaki a keda visibel ta cuestionabel. Esaki ta basa riba e hecho cu ta mustra cu un rato despues cu Croes a kita tur su expresionan riba rednan social y rectifica e la dicidi di delete su facebook page. Esaki ta haci cu e rectificacion a keda publico pa menos di 24ora pero e acusacion/insinuacion si a keda pa mas cu 2 luna riba rednan social. E famia ta di opinion cu e rectificacion mester a keda visibel na e cantidad di dia cu e la aparece riba su pagina di facebook y otro gruponan di facebook. Relaciona cu esaki famia ta evaluando si ta necesario pa entama un caso mas.

Gastonan relaciona cu e caso mester keda cubri pa Sra Croes.

Comments

comments