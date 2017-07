Zwangerschapverlof ta un derecho pa trahadonan publico y priva

Zwangerschapsverslof na Aruba ta trata derecho pa tur trahado femenino pa 12 siman na cas: normalmente 4 prome cu parto y 8 siman despues di parto. E periodo aki ta masha importante pa tanto mama y baby, ley ta stipula cu e 12 siman nan aki ta conta pa tur trahado, sea di sector publico of priva. Esaki tambe ta conta pa tur juffrouw di scol, di tur schoolbestuur.

Na aña 2006 Gobierno di Aruba bou di signatura di MEP, a tuma un decision por medio di un Ministerraad Besluit pa cancela dianan di zwangerschapsverlof pa maestronan di scol si nan verlof ta cay den mesun periodo di vakantie grandi di scol. Cu otro palabra, vakantie di scol a wordo considera mesun cos cu zwangerschapsverlof.

Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a considera esaki un decision discriminatorio mirando cu pa un hende muhe e temporada despues di un parto ta un derecho stipula pa ley y no un vakantie. “Mi a cuminsa cana e caminda pa puntra conseho for di instancianan den gobierno pa sondea ki posibilidad tin pa cambia e decision aki, y pa implementa algo cu ta rasonabel y ta cuadra cu maneho na otro paisnan y derechonan internacional, incluso Hulanda.” Minister Hooyboer-Winklaar a splica.

Recientemente Ministerraad a aproba e proposicion cu Minister Hooyboer-Winklaar a trece, esta maestronan di scol cu ta haya baby durante e vakantie periodo of cu tin un overlap den siman cu zwangerschapsverlof, por ricibi un maximo di 15 dia di vakantie cu por wordo tuma di biaha despues di e periodo di zwangerschapsverlof of despues. Esaki ta considera “inhaalvakantie”. E dianan di compensacion manera indica por wordo tuma di biaha of na final di e vakantie di scol cu ta overlap cu e dianan di verlof.

E decision ta drenta na vigor di biaha y ta conta asina desde school vakantie 2017. E memo cu fecha 13 di Juni a wordo manda na tur directiva di scol pa informa di e decision aproba.