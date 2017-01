Zr. Ms. Holland ta intercepta contrabando di droga despues di persecusion

Zr. Ms. Holland, e barco di Marina Real cu actualmente ta cumpliendo cu su debernan den Caribe, hunto cu personal di Guarda Costa diasabra a intercepta 220 kilo di un substancia, parecido na cocaina. Durante su termino den Oeste, ya caba e barco aki a sa di interumpi varios cargamento nan di droga. E intercepcion a tuma luga cerca di e Islanan Ariba. E patruya Dash 8 di Guarda Costa a detecta dos embarcacion sospechoso. E fragata inmediatamente a pone curso pa e posicion indica, mientras cu e e patruya aereo tabata monitor e embarcacion sospechoso.

Durante e descarga di e productonan aki di contrabando den un go- fast, dos FRISCS, botonan di intercepcion rapido, a wordo lansa for di e barco di Marina Real. Despues di un persecusion na un velocidad halto, e FRISCS conhuntamente cu e Dash- 8 a logra para e go – fast. E tres miembronan di tripulacion a keda aresta y e productonan di contrabando a keda confisca.

Unabes e cargamento a wordo treci riba Zr. Ms. Holland, durante investigacion a bin resulta cu e cargamento tabata contene 220 kilo di droga, parecido na cocaina. E barco di Marina Real a trece e embarcacion uza pa e contrabandistanan pa tera firme y a entrega e traficantenan aki hunto cu e droga confisca na autoridadnan di St. Maarten. E caso ta den pleno investigacion.

Durante e periodo cu ta sigui Zr. Ms. Holland lo sigui cumpli cu su debernan di cuida nos costanan den Caribe. Combati operacionnan di contrabando di droga ta un di su tareanan mas importante.