Zodiac a paga otro premio mas di Afl. 12.500,

Zodiac a parti otro premio di Afl. 12.500,-, y e biaha aki na meneer H.E. Ibarra. E la cumpra 50 cent na combinacion di number 6453 cu signo Leo y a bira un ganado. Riba 7 di mei e la pasa Oficina principal di Lotto, na Oranjestad, pa reclama su premio. E la cumpra su ticket di suerte na Indio Stewart Lottery Sta. Helena.

Zodiac ta hunga tur Merdia y Anochi di dialuna pa diasabra. Riba diadomingo e ta hunga Merdia so. Zodiac ta un wega cu ta multiplica bo inversion. Cu 1 florin bo por gana 25.000 florin ora tin 4 cifra y signo corecto. Cu 5 florin bo por gana 125.000 florin cu Pick 4 y signo. Y invertiendo e suma di 25 florin cu Pick 4 y Signo bo por gana e suma di 625.000 florin cu Zodiac!

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega, Mega Plus cu su Mega Plus e y diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

