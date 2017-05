Zinnia no a haya su fair share den corte

Gilbert Croes, tata di Zinnia Croes, kende a fayece den un accidente, ta wardando Carta for di Ministerio Publico, pa asina nan bay Hoog Beroep.

Como mayor pa Croes, no ta importante si e polis cu a causa e accidente, bay cera, haya castigo di servicio comunitario etc., pero unda cu e sistema huridico a faya Zinnia. Zinnia nunca a haya su fair share den corte dilanti un hues, unda cu e mucha muhe, si a sigui traha te dia di awe y ta bay pa promocion mes. Ni un disciplinaire straf el a haya for di Cuerpo Policial.

Den e dos añanan aki a sinta cu polis di trafico, hefe di polis cu Ministerio Publico. E dos añanan aki tabata hopi pa e famia.

Cada dia cu pasa, ta acumula cu ta bisa cu nunca nan a tene na consideracion pa e husticia di e yiu.