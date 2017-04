Zika tambe por daña bista di baby

BALTIMORE, Merca – Aunke loke mas ta conoce di e virus di Zika ta e devastador daño neurologico cu e por provoca den e matriz, un estudio a reporta cu algun baby infecta cu Zika tambe por tin e bista afecta durante henter nan bida.

43 baby naci na Colombia y Venezuela a sufri daño den ambos wowo tras di wordo exponi na Zika atrabes di nan mama na estado, investigador a bisa. Nan mama no a mustra señalnan di problemanan ocular.

E daño a wordo presenta voora como tehido cicatrisa den e retina y e nervio optico. Pero parce cu cinco baby tambe tin glaucoma congenito, dr. Fernando Arevalo, presidente di oftalmologia di Centro Medico Johns Hopkins Bayview na Baltimore a apunta.

Glaucoma Congenito ta un afeccion cu ta provoca un aumento den e presion den wowo probablemente pasobra e sistema di drenahe di wowo no a desaroya di forma adecuado.

E por provoca daño den e nervio optico, segun Glaucoma Research Foundation.

E perdida di e bista provoca pa e cicatrisacion ta ireversibel, pero ta demasiado pronto pa sa te cua punto e daño a afecta e bista di babynan, Arevalo a bisa.

Ta hopi probable cu al menos algun di nan a keda ciego permanentemente.

“Su bista ta daña, pero nos no sa te ki punto e ta, pasobra babynan ta simplemente ta demasiado chikito na e momento ey,” Arevalo a bisa y a anota cu e edad promedio na e momento di examen ta di dos luna. Nos no por sa con tanto e por mira.” E babynan den e estudio a wordo evalua entre October di 2015 y Juni di 2016.

Tur e babynan inclui den e informe a nace cu microcefalia, e defecto congenito caracteristico di Zika, Arevalo a señala. Microcefalia ta haci cu e craneo y e celebro ta poco desaroya.

Pero durante e examen, Arevalo y su colaboradornan a haya cu Zika tambe a daña wowo di e babynan.

E tin sentido, dado e impacto di Zika den e tehido neural, Arevalo a bisa.

“E retina y e nervio optico ta prolongacionnan di e celebro,” el a comenta. “E ta sali for di e celebro. Ta natural cu nos tin e efecto aki den e wowonan.”

E tamaño di e tehido cicatrisa ta varia di un baby pa otro.

“Algun baby tin lesionnan hopi chikito den e retina,” Arevalo a bisa. “E babynan ey por ta afortuna y tin menos daño na e bista.”

Investigadonan lo sigui monitorea e muchanan aki, prome pa establece con tanto nan bista ta afecta y despues pa mira si nan bista ta sigui deteriora a medida cu nan ta crece, Arevalo a bisa.

E informe nobo “ta ofrece mas evidencia cu Zika por tin efectonan nocivo den e wowonan den desaroyo di e fetonan, un manifestacion cu a wordo reporta antes, dr. Amesh Adalja, asociado principal den e Centro di Siguridad di Salud Johns Hopkins, a comenta.

Te cu dia 28 di Maart 2017, mas of menos 1300 muhe Mericano a completa nan embaraso cu infeccionnan confirma cu Zika. 56 baby naci di e muhenan aki tabata tin defectonan congenito relaciona cu Zika, segun e Centro pa e Control di Prevencion di Enfermedad (CDC) di Merca. E virus ta wordo transmiti principalmente atrabes di picanan di sangura.

Expertonan di salud ta preocupa cu babynan naci aparentemente sano tras un exposicion di Zika den e matriz, por desaroya algun problema neurologico mas despues durante nan niñes.

Awo tin cu añadi e bista di e muchanan aki na e preocupacionnan, Arevalo y Adalja a bisa.

“Lo ta importante pa sigui tur e pashentnan aki pa registra e progresion di nan bisa y otro parametronan oftalmologico,” Adalja a plantea.

“E informe ta subraya e necesidad di un reconocimento tempran di Zika den reciennan naci, “ el a añadi.

E hayasgonan di e estudio ta aparece den e edicion di dia 14 di April di e revista JAMA Ophtalmology.

Fuente: Health Day News