Zika ta hopi peligroso pa e hende muhe na estado

Departamento di Salud Publico ta recorda tur hende muhe na estado pa tuma precaucion pa evita pica di sangura. Principalmente e sangura Aedes Aegypti, cu ta e sangura cu ta transmiti entre otro Zika. Un hende muhe na estado por transmiti e virus di Zika pa su baby den barica y un infeccion cu e virus di Zika por causa mal formacion di e feto cu por resulta den defectonan grave pa e baby (e.o microcephalia).

Tuma medida pa evita pica di sangura: Uza repelente di insecto cu ta contene 20 % – 30% di DEET pa asina evita cu sangura ta pica bo. Trata di cubri bo curpa lo mas posibel door di uza blusa manga largo, carson largo y mea. Hinca blusa den carson y carson den mea pa miho proteccion.

Uza condom durante di relacion sexual of abstene bo mes di relacion sexual: vaginal, anal y oral durante di bo embaraso. E virus di Zika por keda transmiti via relacion sexual. Ta comproba cu e virus di Zika ta keda na bida durante 6 luna den e semen di un hende homber afecta cu Zika.

Ta hopi importante pa tuma accion na cas tambe pa combati sangura: Tira bista rond di cas pa criadero. Un criadero por ta cualkier obheto cu ta contene awa sea di yobida of cranchi. Cu otro palabra bolter hemchi cu awa para, bira scoter bou di mata cu ta contene awa, haci bari di awa bashi, kita sushedad rond di cas of pafo di cura, manera taira, cups, tapadera cu por fungi como criadero. Percura pa semper e pos di bo cas ta bon tapa. No solamente cu tapadera, pero pone un gaas riba e tubo pa saca gas di pos pa asina evita cu sangura por drenta. Den e pos por tira contenido di un boter di kerosin pa evita cu e larvanan por desaroya y bira sangura. Ora uza kerosin haci esaki conscientemente pasobra tin cu tene cuenta cu nos medio ambiente of por uza mosquito donuts obtenibel na cualkier pestcontrol. Paga tino si den cas tin vaas cu flor of steki di mata, pa cambia esaki cada 2 pa 3 dia. Controla y laba baki cu ta wanta awa bou di frigidaire y baki cu ta wanta awa di co’i kibra 1 bes pa siman. Constantemente sigui tira bista den y rond di cas pa criadero y semper por duna un man na bisiña cu tin edad halto pa elimina criadero den y rond di su cas.

Sin craidero no tin sangura, sin sangura no tin Zika, ni Chikungunya, ni Dengue!

Pa mas informacion tuma contacto cu GKMB na tel 5853325 of Departamento di Salud Publico na 5224200.