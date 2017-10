Zika, Dengue y Chikunguya t’ey keto bay

Temporada di yobida ta continua y di experiencia Departamento di Salud Publico sa cu esaki ta nifica aumento di sangura. Cu aumento di sangura nos ta haya aumento den caso di Zika, Dengue y Chikungunya.

Den caso di Dengue esaki por ta grave te hasta fatal pa cierto hende cu a haya Dengue den pasado caba. Chikungunya no ta peligroso pero si hopi doloroso y su efectonan por dura pa hopi aña. P’esey ta hopi importante, como comunidad henter, pa nos uni contra transmision di e malesanan aki.

Nos por haci esey door di kita of deshaci di tur awa cu ta para y cu por bira un criadero di sangura. Cana rond di cas y bolter tur loke ta wanta awa, controla den cas tambe pa obheto cu tin awa para. Na momento cu bo ta riba caya sea alerta di bo alrededor, si bo ta tuma nota cu na un luga publico tin hopi sangura bo por tuma accion y yama GKMB pa raporta esaki.

Zika ta un di e malesanan cu tambe ta wordo transmiti pa e sangura Aedes aegypti y cu por tin consecuencia grave pa desaroyo di e baby cu ta den bariga di su mama. Zika por wordo transmiti door di pica di un sangura infecta, pero tambe door di contacto sexual di e homber cu tin Zika pa un hende muhe prome of durante embaraso. P’esey ta di gran importancia pa comunidad henter yuda deshaci di tur criadero pasobra na final di dia e por afecta cada uno di nos. Nos tur tin un familiar of conoci cu ta na estado y cu mester pa nos yuda proteh’e y su baby.

Pa mas informacion tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na 522-4200 of GKMB na 585-3325 y “LIKE” nos riba Facebook page di DVG Aruba.