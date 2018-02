Yoga ta yuda alivia dolornan menstrual

Prome, durante y hasta despues di e regla, hopi hende muhe ta sufri di dolornan intenso parti abao di e barica.

E situacion aki por mehora cu remedi, sin embargo, e lo ta mescos cu pone un pleister riba algo mayor. E idea ta pa no tin cu sufri varios dia pa luna.

Pa esey, no duda den practica yoga pa alivia e dolornan menstrual.

E molesternan no solamente ta sosode na nivel “local”, sino cu tambe ta traduci den mareo, calamber den pia, dolornan di cabes, mal beis, hopi soño, falta di concentracion, etc.

E antiinflamatorionan por evita algo puntual, pero no ta wordo dirigi na e fondo di e problema.

Pero esey ta cu nos mester busca alternativanan natural manera cu e por ta den forma di yoga of meditacion.

Cualnan ta e miho posturanan di yoga pa trata dolornan menstrual?

E asana of posturanan den yoga ta yuda mehora tur tipo di dolencia.

Algun ta desconseha muhernan pa practica e tecnicanan aki ora cu nan ta na regla of bon pa evita cierto posicionnan, manera cu e por ta inverti of respiracion pranayama, conoci como “di candela.”

Lo importante ta cu durante e curso, presta hopi atencion na e sintomanan y si ta necesario, suspende e practica of miho, no realisa un ehercicio en particular.

Si bo ta sinti molester of dolor na bo heup (pelvis) y parti abao di bo lomba, kedabo sinta, drumi of para, te ora cu e pasa.

Ta miho si bo scucha bo curpa, pasobra e lo ta esun cu lo indica loke bo por y loke bo no por haci na e momento ey.

Pa e dianan caminda cu e hende muhe ta na regla, ta recomenda e asananan cu no ta interferi den e fluho menstrual, ni cu ta ponebo perde mas energia (corda cu den e dianan aki bo curpa ta mas debil, cu menos hero).

E obhetivo ta pa bo no haya dolor abao na bo barica y cu por recupera forsa den e dianan cu bo tin stress, cambionan hormonal y dolornan cu ta molestia.

E miho posturanan di yoba pa dolornan menstrual

E postura Supta Matsayana (pisca) ta esun mas recomendabel na e momentonan ey.

* Pa realis’e, bo tin cu drumi riba un mat boca ariba, cu bo pianan straight.

* Landa levemente bo pecho p’ariba y steun riba bo elleboognan riba vloer.

* Haci mesun cos cu cu e planta di bo mannan, cu tin cu keda na banda di bo atras.

* Manda bo cabes patras y realisa un arco (boog) cu bo lomba.

* E pelvis ta keda posiciona ariba.

Otro di e posturanan cu por yuda ta:

Balasana (mucha)

* Sinta cu bo rudianan gesteun riba e mat y flexionando e pianan.

* Steun e parti patras di bo pia riba bo enkel.

* Pone bo brasanan straight dilanti di bo curpa. Esaki ta un forma cu ta ilustra un adoracion.

* Inclina bo curpa padilanti, te ora cu e frenta ta touch e mat y mantene e postura aki pa algun minuut, cu bo wowonan cera y concentrando riba e halamento di rosea.

* Esaki lo yuda alivia e dolornan parti abao di bo lomba.

Supta Virasana (heroe)

Cuminsa mesun cos cu e postura anterior, pero, na luga di inclina padilanti, bay p’atras. Un cusinchi lo yuda hopi na altura di bo cintura of di bo nek. Strak bo abdomen y ta alivia e dolor menstrual.

Supta Baddha Konasana (diosa)

Esaki ta sirbi pa stimula e organonan abdominal, ovario, blaas, niernan y e pelvis.

E ta alivia e sintomanan di menstruacion, di menopausa y stress.

* Sinta den posicion di lotus y mara un faha of cinta na e parti ariba di e heup.

* Pone e otro extremo bao di e pianan.

* Pa cubri e lomba uza un cusinchi of un klechi.

* Sak cu bo lomba patras y keda asina pa algun minuut.

Janu Sirsasana (cabes riba rudia)

Bo por uza un sosten manera, por ehempel, un stoel, un mat of un cusinchi.

* Sinta cu bo pianan straight padilanti y e otro flexiona, pa asina e hilchi touch bo parti atras.

* Dobla e torso padilanti cu bo brasanan straight dilanti.

* Purba di touch e punta di pia cu bo mannan.

* Warda dos minuut y cambia di pia.

Upavistha Konasana (angulo sinta)

* Sinta riba vloer y habri bo pianan lo maximo cu bo or.

* Pone un mat of un cusinchi bo dilanti y dobla bo lomba padilanti, pa asina bo mishi bo frenta cu e sosten eligi.

* Stretch bo brasanan padilanti.

Cu practica, bo por stretch mas sin tin mester di steun riba nada.

Pashimottanasana (sinta)

Esaki ta permiti stimula e organonan abdominal y stoma, circulacion linfatico y e sistema imunologico. Ta reduci e dolor parti abao di e barica.

* Sinta riba un matras, strecht ambos pia padilanti.

* Dobla e torso padilanti pa touch e punta di e pianan, purbando pa mishi cu nan cu e man of dedenan.

No preocupa si bo no ta yega, bo lo logra esey door di haci practica.

Setu Bandha Sarvangasana

* Pa haci e postura aki bo tin cu drumi riba un mat boca ariba.

* Flexiona bo rudianan pa e planta di bo pianan mishi cu e vloer.

* Laga bo brasanan na banda di bo curpa.

* Lanta e pelvis ariba y stuen riba e scheudernan y bo nek.

* Subi y baha e pelvis cu cuidao.

Bo por alivia e dolor menstrual si pone un mat of cusinchi parti abao di bo lomba.

Pavanamukstasana (libera biento)

Esaki ta permiti massage e musculo y organonan den e zona pelvico.

* Drumi boca riba, riba un colchon, trese e rudianan pa bo pecho y garanan cu bo mannan.

* Bo por permanece na e posicion aki of tambe haci movimientonan leve y circular cu bo heup.

Fuente: https://mejorconsalud.com

Comments

comments