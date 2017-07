YMCA un biaha mas organisando nan Summer Camp 2017

E aña aki un biaha mas YMCA Aruba lo ta organisando nan summer camp, cual nan ta organisa anualmente. Directora di YMCA, Rachel Croes, a splica cu e summer camp ta pa un periodo di 1 siman, pero YMCA lo ta ofreciendo 4 siman di e camp. E summer camp ta inicia dia 10 di Juli, e di dos siman ta inicia dia 17 di Juli, e di tres siman lo inicia dia 24 di Juli y e ultimo siman lo ta dia 31 di Juli y ta termina dia 4 di Augustus.

YMCA Aruba lo ta aceptando muchanan pa siman ya cu e camp lo ta pa 1 siman y e mayornan por scoge pa inscribi e muchanan pa 1 siman, 2 siman, 3 siman of 4 siman. “Durante e camp akinan nos lo bay tin diferente actividad”, Rachel Croes a expresa. Cada siman tin un schedule diferente i ta parti den tema . E actividadnan lo ta basa riba e tema. E biaha aki YMCA Aruba a scoge e tema di paisnan, unda cu e muchanan lo tayer di baile di cultura di cierto pais, lesnan di cushinamento di cierto pais, etc. E actividadnan lo ta educativo, dibertido, deportivo.

Lo tene actividadnan den YMCA, pero tambe lo tene actividadnan pafo di YMCA. “Durante e summer camp, nos ta trata pa tin e muchanan mas bezig posibel y duna nan e oportunidad pa cera conoci cu diferente deporte, diferente otro organisacion, diferente otro luga”, Rachel Croes a enfatisa. YMCA Aruba ta traha hunto cu otro luga cu ta duna nan un man pa asina nan por bay cu un grupo grandi di mucha. YMCA ta acepta un cantidad di maximo 100 mucha pe “Kids Camp” y pe “Youth Camp” nan tin un luga pa 20 hoben. E summer camp pa mucha lo ta di 4 te cu 11 aña, mientras pe youth camp e edad lo ta di 12 te cu 15 aña.

Pa participa den e summer camp tin diferente prijs. Muchanan cu ta den e programa di Y’s CARE lo paga 75 florin pa siman, e muchanan cu ta paga miembresia pa luna y ta haci uzo di e facilidad y descuento cu YMCA tin ta paga 100 florin pa siman, mientras esnan cu no ta miembro ta paga 125 florin pa siman. Esnan cu no ta miembro tin e oportunidad pa bira miembro y por haya descuento riba e camp pe simannan cu ta bin y pe October camp y otro actividadnan cu tin durante e aña.

Durante e camp e prijs ta encera transporte y tur diferente sorto di actividad. Personanan cu ta duna les di baile lo t’ey, nan lo siña toca diferente instrumento y tur esaki ta keda cubri di cual mayornan no mester paga nada acerca. Tambe e muchanan y hobennan lo ricibi cuminda cayente cual lo ta cushina tur dia pe coki cu YMCA tin. Adicional e muchanan lo haya snack y cos di bebe durante henter dia. E orario di e camp lo ta di 8:00 AM te cu 4:00 PM, pero mayornan por baha e muchanan prome cu 8:00 AM y YMCA lo tin un tempo di espera pa mayornan por busca e muchanan despues di e camp.

Pa inscripcion por pasa na YMCA Dakota situa na Calabasstraat 1 of na YMCA San Nicolas situa na Pastoor Hendrikstraat 55. Pa pregunta por tuma contacto cu e personal di YMCA na 5823072 (Dakota) of 5845303 (San Nicolas).

Young Men’s Christian Association (YMCA) ta funda dia 6 di juni 1844 dor di George Williams na London, Inglatera. Su oficina principal ta na Geneve, na Suisa. Mas di 57 miyon hende ta beneficia di e asociacion estableci den 125 pais rond mundo. E lema principal di e organisacion internacional ta empodera hendenan hoben.

Bob Steele a funda YMCA Aruba 61 aña pasa door di e necesidad pa bin cu un luga pa hobennan pa evita cu nan lo ta riba caya. YMCA tin como meta pa crea personanan util y habil den nos comunidad pa medio di brinda guia y motivacion, pa asina nan ta un influencia positivo ariba nan contemporaneonan.

YMCA ta ofrece diferente actividadnan manera campamento pa mucha, campamento pa hoben, recreacion deportivo manera p.e. volleyball y basketball y otro deporte, como tambe eventonan social. YMCA a cuminsa cu e prome “Tra’i merdia”, yama Y’s Care (YMCA Care) cu a cuminsa na Aruba 27 aña pasa cu un programa di asistencia cu huiswerk y recreo.