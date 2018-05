YMCA ta solicita boluntarionan pa cumpli cu nan mision cu comunidad

Actualmente ta buscando boluntarionan y YMCA ta drive riba boluntarismo den tur esunnan cu ta desea di traha pa comunidad y esaki ta un bunita oportunidad cu e programa di camp 2018. Sra. Rachel Croes Directora di YMCA ta amplia.

Ta asina cu e programa di camping lo tuma luga den e zomer vakantie. Esaki lo cuminsa for di 9 di juli entrante, y lo tin un duracion di 4 siman. Esey no kiermen cu e boluntario mester keda full e 4 siman.

Tur esunnan cu ta interesa cu kier traha cu e hubentud cu tin gana of cu leadershipskills, por pasa libremente y nan ta haci e schedule cu e ta conveni pe. YMCA ta buscando diferente tipo di boluntario. Esunnan cu experiencia semper ta welcome, pero tambe tin esunnan cu kisas no tin experiencia pero cu kier traha pa e comunidad y cu mucha – y hobennan.

Sin tin hende cu no tin experiencia ta ok, caminda cu e ta bay haya guia riba esaki trahando cu staff di YMCA hunto cu otro boluntarionan cu ta yudando pa varios aña caba, cual ta crea un ambiente hopi dushi unda cu e trainers lo siña hopi lihe den algun dia.

E personanan interesa mester cumpli cu e rekisitonan di ta mayor cu 18 aña bay ariba y cu por para fuerte na su sapato cu mester por lidera un grupo di mucha. E mester tin capacidad di papia cu e mucha y cu algun habilidadnan pa haci sports cu e muchanan tambe, aunke si no tin experiencia no tin problema.

Esunnan cu ta mas grandi cu 50 of 60 añanan tambe por ta welcome pa bin unda no mester keda core cu e muchanan so, sino cu tin full un programa cu diferente actividadnan cu por ubica e mayornan pa yuda realisa esaki tambe cerca e team di YMCA y ta desea pa un y tur tuma contacto.

E camp ta bayendo hopi bon, y ta dura 4 siman unda por inskirbi cu un schedule pa 1 siman y ta bay traha cu tres gruponan di 4 pa 7, 8 pa 11 y 12 pa 17 aña. Ora di inscribi e ta haci’e pa siman e ta keda pa cada persona y e prijs pa un siman ta 75 fls pa e muchanan cu ta miembro di e programa y 100fls pa general miembro na YMCA y ta bira 125fls pa esunnan cu no ta miembro, e ta inclui tur e actividadnan, transporte, cuminda y coi bebe for di 8 am pa 4 or di a tardi. Esaki ta bay tuma luga na e sede di YMCA San Nicolas y Dakota.

