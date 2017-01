Yiunan di Hildward Croes (d.f.m.) desapunta cu nan peticion no a wordo honra pa loke ta trata Dushi Band

Pa medio di esaki na prome lugar den nomber di Hilyann Croes y Natusha Croes, nos ta desea Aruba un bon aña y un dushi temporada di Carnaval. Tumando nota den medionan di comunicacion nos kier a tuma e oportunidad pa aclaria cierto cosnan cu ultimamente nan ta papia den e comunidad musical di Aruba.

Nos, como yiunan di Hildward Croes, no tabata prepara pa e fayecimento di nos tata.Dos siman despues di e fayecimento di papi, cu hopi dolor ainda, sin por a verwerk cu nos tata no t’ey mas, nos a haya sa, cu Dushi Band lo participa den Carnaval 2015. Apesar cu nunca e situacion no a ser treci na nos atencion, ni a ser puntra con nos ta sinti erover, cu hopi respet nos a aserca esnan entusiasma pa bay den Carnval, maske cu nos tata tabata tin apenas 2 siman morto, suplicando nan cu nos ta desea pa por warda un poco prome cu Dushi Band sali un bes mas riba caya, na honor di Papi, como cu emocionalmente nos no tabata cla pa enfrenta e realidad cu Papi no ta bay ta riba e trailer di Dushi Band mas.

Tambe a suplica cu nos no tabata desea pa trabao cu “blood, sweat, and tears” cu papi a hinca aden, lo cay den posesion di cualkier persona cu no tin enlace emocional y familiar cu nos tata.

Considerando cu papi tabata e organo primordial di Dushi Band, alabes cu e semper a lucha pa e producto cu e brinda Aruba ta uno di caliber, nos tabata di opinion cu e lo tuma un poco tempo prome cu tur hende lo ta, tanto emocionalmente como profesionalmente, prepara pa continua cu e legacia di papi.

Nos a keda sigura cu esaki no lo ta e caso.

Pues, nos a subi avion pa continua cu nos estudio den exterior cu un curason calmo, keriendo cu e legacia di Papi ta bon proteha. E baño di awa frieuw pa nos tabata ora cu nos a decubri cu nos peticion, tur cu bon intencion, nan no a tuma den consideracion.

Pues, pa nos, di prome instante caba a sinti, cu nos no a keda totalmente treci na altura, ni inclui den e decision nan envolvi cu e manera cu Dushi Band a keda instala den un manera asina abrupto, pa asina Dushi Carnival Group por continua cu nan participacion den Carnaval, apesar cu nos boluntad tabata pa warda. Na aña 2016, atrobe, sin avisa nos, Dushi Band a bolbe presenta den parada nan.

Como cu recientemente varios hende a aserca nos cu pregunta nan tocante Dushi Band, nos kier a tuma e tempo pa informa e comunidad di Aruba, especialmente e elenco musical di Dushi Band, cu nos tampoco a keda informa ni involucra den e decisionnan relaciona cu Dushi Band desde cu nos tata a fayece. Pa e motibo aki nos kier aclaria cu obviamente bao di ningun circunstancia a bin dilanti di nos banda cu nos lo ta cobrando pa haci uzo di e nomber di Dushi Band, nos ta haya esaki e cos di mas absurdo cu nan por a laga sa di nos y mas ainda sin cu nos sa algo di esaki.

Nos tin un amor y aprecio hopi grandi pa tur e integrante nan cu huntu cu papi a forma Dushi Band, y ta gradici boso imensamente pa e bon trato cu semper boso a duna papi, alabes pa e trabao cu boso a haci riba caminda, manteniendo e nomber di Dushi Band na laira pa mas cu 25 aña caba.

No tin ningun hende mas cu nos, cu lo kier a mira Dushi Band y e legacia di papi sigui briya na un manera digno y apropia. Nos ta spera cu na su debido tempo, Dushi Band lo t’ey bek pa brinda Aruba cu e amor y positivismo cu Dushi Band semper a sa di brinda, na honor di nos papi, Hildward Croes.

Nos kier lage te aki pa awo, Masha Danki.