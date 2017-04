Yiu homber ta nenga di a mata su mayornan y su ruman

Kaapstad, ZUID- AFRIKA- Un hoben di 21 aña di edad, procedente di Zuid- Afrika ta wordo acusa di e asesinato cruel ariba su mayornan y su ruman homber, a declara cu no ta e, pero un atacante bisti cu mascara y arma cu’n machete ta autor di e crimen. E atacante lo a hari ora cu el a comete e crimen.

Tata Martin, mama Teresa y ruman mas grandi Rudi riba e anochi en cuestion na 2015 a wordo severamente maltrata cu’n machete. Nan a fayece a consecuencia di nan heridanan.

E ruman muhe Marli a resulta gravemente herida na su garganta, despues cu el a wordo ataca cu’n machete. El a sobrevivi e atake, pero el a bay den coma y awo no ta corda casi nada di e tragedia. Si e lo testigua contra di su ruman, ainda no ta conoci.

Henri van Breda ta e unico di e famia cu no a wordo ataca, mientras cu e tabata na cas e anochi ey. E ta sigura cu ta un intruso bisti cu’n muts a drenta su cas y a ataca su famia cu e machete. El a sconde den e baño y door di e schuif di porta el a wak con tur cos a sosode.

Pa a proteha su famia, Henri lo a bringa cu e asesino, pero el a wordo hinca na su cintura, segun e sospechoso. Checkeo medico sinembargo ta bisa cu e heridanan a wordo haci door di doño di curpa. Cu e no a yama autoridadnan, ta paso cu e no tabata por a corda con pa yama numbernan di emergencia. Pero si el a yama su amiga pa yudansa, pero esaki no a contesta.

Segun declaracion di e hoben e tabata humando un cigaria pa calma su nervionan, el a cay flauw y ora cu ela bin bij bek, cuater ora despues e ora el a yama autoridadnan.

Polis a hay’e na e cas, tur na sanger y hopi emocional. E armanan uza den e asesianto, un cuchiu di cushina y un hacha di 4.5 kg a wordo tuma den beslag.

Si Henri van Breda, cu dialuna durante tratamento di e caso tabata sinta manera nada, sin mustra niun tiki emocion den Corte, wordo declara inocente, e lo hereda 14 miyon euro for di su mayornan.

E caso lo sigui diamars.

Fuente: News24