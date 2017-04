Yiu homber ta lanta contra su mama

Diaranson mainta, 18 di April, pa 7 or di mainta, Central di Polis ta manda un patruya pa un cas na Sabana Liber pa un yiu homber rebelde. Na nan yegada nan ta combersa cu e señora di cas, cu ta declara cu su yiu homber a bay Hulanda cu su 19 aña y cu recien el a bolbe bek Aruba. E yiu a lanta contra su mama pa motibo cu e la pidi placa y e no a haya esaki.

E mama a sigui declara cu e yiu ta adicto na cocaina y tambe e ta sufri di trastornonan mental. Normalmente e ta bebe su pildonan, pero ora cu e no bebe esakinan, e kier cocaina. Ora cu patruya a yega ya caba e yiu homber a core bay ariba su bicicleta. Polisnan a controla den becindario, pero no a topa cun’e.

Central di Polis a wordo poni na altura.