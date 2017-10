Yiu di ingeniero di Apple ta mustra e iPhone X causando e retiro di su tata

Tecnologia

Un empleado di Apple cu tabata traha como ingeniero di radiofrecuencia a duna su yiu un privilegio anticipa di e iPhone X nobo, mientras cu nan tabata lunch den e sede central di e compania. E tata a wordo retira despues cu e yiu a revela ariba Youtube e diseño di e telefon un par di dia prome cu su lansamento.

Den e video, Brooke Amelia Peterson, un hoben nativo di sur di Californa, a mustra detayenan di e iPhone X nobo, cu segun su tata ta aclarea, ta wordo pronuncia “diez” y no “X” como tambe e tamaño di e screen y resolucion halto di su camara.

E video “inocente” ta cumisna ora cu e hoben ta topa cu su tata y ta cuminsa cana den e instalacionnan di e compania. Despues, den e lunch, e ta mustra e caracteristicanan di e model nobo di Apple, comprometiendo su tata gravemente.

Aunke cu tabata di e prome critica revelando algun novedad di e telefon cu ta celebra su di dies aniversario di lansamento di e prome iPhone, Peterson a splica dun un di dos video publica diasabra cu su prome video a wordo difundi pa varios website te na e punto di cu el a bira viral ariba rednan social y a causa cu nan a kita e tata for di trabao.

“MI tata ta e miho tata cu cualke yiu por pidi. E ta e persona mas honesto, mas cariñoso, mas sincero, mas genuino ser humano”, Petersona a bisa despues di cu Apple a pidi’e pa elimina su video di e iPhone X. “Ora bo ta traha cu Apple, no ta importa con bon bo ta, si bo kibra un regla, simplemente nan no tin tolerancia y nan a haci loke nan mester a haci”.

Riba e di dos video por wak claramente con esaki a afecta e hoben, caminda e tata mester a paga pa eror cu e yiu a comete.

