Asistencia di Polis tabata solicita diabierna marduga na un cas na Pos Chikito pa un yiu cu no tabata scucha for di su mayor y a lanta contra di nan. E yiu despues di rato pa un of otro motibo a pasa su man door di un glas kibra esaki y corta su brasa man tambe. Ambulance a presenta di biaha debi cu e tabata sangra profusamente.