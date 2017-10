Ya tin fecha pa biahe di e prome turista pa luna

FORT LAUDERDALE, Florida – For di algun tempo, e comunidad espacial a bin ta traha tremendamente pa concreta un soño hopi special: turismo espacial.

Recientemente, e compania espacial Mericano yama SpaceX a informa cu esaki lo bira realidad otro aña y cu nan tin planea pa e di dos semester di 2018 manda e prome dos turistanan den un biahe pa luna.

E biahe lo consisti cu e personanan cu lo haci esaki, mira e satelite natural di tera hopi di cera, ya cu nan lo orbita rond di dje, riba poco distancia di e superficie lunar, aunke di momento, nan no por baha for di e nave pa cana riba dje, pues no tin pensa pa esaki haci un aterisahe.

E dos turistanana, di cual identidad no a wordo revela, lo haci e biahe den un capsula yama Dragon 2, cual lo wordo lansa for di e racket Falcon Heavy, fabrica pa e empresa aki. E aventura lo dura un siman y lo ta un biahe teledirigi. Ademas, e pasaheronan tin cu realisa un entrenamento special prome pa sa kico pa haci den caso di emergencia.

“Mescos cu e astronautanan di Apolo a haci prome cu nan, e individuonan aki lo biaha pa espacio y lo hiba cu nan e speransa y soño di henter e humanidad, impulsa pa e spirito humano universal di exploracion,” Elon Musk, doño di SpaceX a splica, kende tambe a indica cu e turistanan ya a paga un gran cantidad di placa pa ta parti di e proyecto aki.

