Ya seis mucha Wayuu a muri pa motibo di hamber na 2017

SAN JUAN DEL CESAR, Colombia – Un baby di 14 luna di edad cu a wordo auxilia pa Polis, a fayece na San Juan del Cesar na La Guajira y e cifra di menornan cu a perde nan bida pa causanan asocia na desnutricion den e transcurso di e aña aki, a ascende pa seis den e departamento akinan.

Cu relacion na e reciente caso, wela di e menor a bisa cu e mayor di e mucha no tabata tin placa pa aliment’e.

“E mucha ya no tabata tin forsa ni pa tuma suero, ademas e tata no tabata tin ni placa pa hib’e dokter, mi a haci lo posibel pa salba mi nietonan,” el a bisa.

Di nan parti, autoridadnan a cuminsa cu compañamento na e famia di e menor fayecido ya cu e otro 4 rumannan di e baby cu a muri, ta den riesgo.

Tin cu corda cu aña pasa, a presenta mas di 80 morto di menor den e mesun region di e pais aki, di loke autoridadnan a pone den alerta y ta delanta plannan pa evita cu ta presenta mas caso di e tipo aki.

Fuente: RCN noticias