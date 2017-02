Ya caba 40 hoben a inscribi pa e “leerwerktraject”

Na aña 2011 Stichting Jeugdreclassering Aruba a cuminsa cu e proyecto piloto di ‘Leerwerktraject’. E enfoke di e proyecto tabata pa crea posibilidad duradero pa hobennan entre 16 y 25 aña cu no a logra haya un cualificacion basico den nos sistema di enseñansa como cu na un edad hoben nan a sea bandona scol of a wordo kita di scol sin tabatin un trayecto alternativa pa sigui den nos sistema di enseñansa.

Na aña 2014, Stichting Jeugdreclassering hunto cu Samenwerkende Fondsen y Openbare Avondleergangen a sigui cu cristalisacion di e proyecto aki cu tin como vision cu tur hoben tin derecho riba educacion y un existencia digno den nos comunidad. Punto di salida ta cu re integracion y resocialisacion di nos hobennan ta un responsabilidad social y cu e desaroyo positivo di nos hobennan mester ta central.

Teniendo na cuenta e necesidad di e hoben y su posibilidad nan pa sigui desaroya nan mes y/of haya un oportunidad husto den sector laboral, Ministerio di Enseñansa y Famia bao di liderazgo di Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a opta pa amplia e cantidad di programanan di ‘leerwerktraject’. Teniendo na cuenta e interes di e hoben, su necesidadnan y su desaroyo profesional a scoge pa ofrece 4 trayecto basa riba conocemento y habilidad di Assistent (Nivel 1) di automonteur, onderhoudsmonteur, uiterlijke verzorging y commercieel medewerker. Como cu e trayectonan ta consisti di un parti teoretico y un parti practico, e hoben lo sigui les 2 dia den siman y aplica e conocemento na trabou durante 3 dia den siman.

E proyecto den su totalidad tin 3 punto di enfoke cu ta e aspecto educativo, social y laboral. Pa cu e aspecto social e hoben ta sigui diferente curso pa su desaroyo personal, e hoben ta haya guia individual y ta haya structura den su bida diario, areanan social, personal y ayudo den areanan problematico. Pa cu e aspecto laboral e hoben lo core stage, haya experiencia y perspectiva den e trabou engrandeciendo asina su oportunidadnan den futuro pa haya trabou.

Actualmente tin 40 hoben inscribi den e 4 diferente programanan di leerwerktraject. Di e 40 hobennan aki 15 ta hende muhe y 25 ta hende homber. Edad promedio di e hobennan ta 18.3 aña. Mayoria di e hobennan tin 1 pa 2 aña pafo di nos sistema di enseñansa. Meta di e hobennan aki ta pa termina e trayecto den 1 aña. Despues di e aña aki e hoben tin e posibilidad pa sigui desaroya su mes den e beroepsopleidingen cu Openbare Avondleergangen ta brinda of pone su conocemento y habilidad den practica den sector laboral.

Como cu ainda tin cupo den e programanan ya menciona, hobennan cu pa un motibo of otro no por a inscribi nan mes, por haci esaki ainda na Stichting Reclassering situa na Caya Ernesto Petronia. Mester

enfatisa cu admision pa e programanan ta habri pa tur hoben entre 16 y 25 aña cu no a logra yega na un diploma di un scol secundario.

Minister Michelle Hooyboer-Winklaar ta orguyoso di e 40 hobennan aki cu a scoge pa habri e porta di oportunidadnan pa nan futuro y alabes ta desea cada un di e hobennan hopi exito durante e aña nan dilanti, cu perseverancia y positivismo por ta nan fuente di inspiracion pa sigui desaroya nan mes.