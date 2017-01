Y si Titanic no a sink door di a dal contra un iceberg? Un teoria nobo a sali na cla

LONDON, Inglatera – Ayera, dia 1 di Januari, espectadornan Ingles cu a cende Canal 4, a descubri un teoria alternativa riba e hundimento di Titanic, cu e aña aki lo cumpli su di 104 aniversario. Segun e documental “Titanic: the New Evidence”, no tabata e dalmento contra un iceberg ta loke a causa e tragico hundimento di e transatlantico, sino un candela den e boilernan cu a cende, incluso prome cu nan a sali for di Belfast.



E teoria ta basa riba e hayasgo di varios potret recientemente subasta cu, segun analistanan, ta mustra cu tabata tin indicacion di un candela den e casco di e embarcacion prome cu el a nabega. E principal responsabel di e ekipo di investigacion ta e periodista Irlandes, Senan Moloney, kende a studia Titanic for di añanan ochenta y a publica bukinan manera “Titanic Scandal: the Trial of the Mount Temple (Amberley), “Titanic and the Mystery Ship” (Tempus) of “The Irish aboard Titanic” (Mercier).



Con e medionan Britanico a recoge esaki, Moloney a señala den e documental cu tin un mancha preto poco mas di nuebe meter di longitud, probablemente ocasiona pa un candela. E luga caminda cu e señal aki ta na e parti drechi di e embarcacion y no pa casualidad, hopi cerca di e luga cu e iceberg lo a mpacta durante e anochi di 14 pa 15 di April. Den e documental e experto a señala a proposito di e imagen cu “nos ta mirando na e area exacto unda cu e iceberg a impacta y parce di tin un debilidad of daño na e casco dene zona ey, incluso prome cu el a bandona Belfast.” Es decir ya den e propio waf, prome cu el a sali pa Southhampton unda cu e biaheronan a monta.



E programa special, cu a dura algo mas di tres cuarto di ora y por a wordo mira online riba e pagina di Channel 4, ta recoge e testimonio di otro investigadonan, cu ta den acuerdo cu Moloney. E candela, ta señala, tabata conoci di parti di e tripulacion y door di a mantene secreto a conduci na e tragedia caminda cu a muri mas of menos 1500 persona. Segun ta señala den e documental, den algun momento durante e pruebanan di e barco, e candela a cuminsa den e reserva di combustibel cu tabata tras di un di e boilernan, a alcansa mas of menos 1000 grado Celsius, a purba di a wordo para pa un ekipo di 12 hende y sin cu esakinan tabata capas di pag’e, a caba lagando secuelanan cu lo tabata letal pa e embarcacion.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/