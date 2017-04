Xiomara Ruiz- Maduro: Minister Dowers ta sconde informacion pa Parlamento di Aruba

Siman pasa porfin Presidente di Parlamento a yama Minister Dowers pa bin duna cuenta na Parlamento di Aruba riba e criminalidad creciente na nos Pais. Fraccion di MEP a pidi e reunion aki despues cu entre otro dia 15 di Februari 2017 por a tende Minister di Husticia lansa basta acusacion serio den direccion di su ex colega Minister Oduber. Un acusacion fuerte y grave asina di un Minister di Husticia merece atencion di y splicacion den Parlamento di nos Pais. Lamentabel y cuestionabel ta cu Minister Dowers no kier a contesta ningun pregunta al caso cu a dirigi na su persona basa riba su propio expresion y acusacionnan haci. Asina e Minister ta comete e eror grandi di sconde informacion pa Parlamento.

Masha hopi droga den concierto

Minister Dowers a declara na un portal di noticiacu concierto ta wordo organisa caminda ta bin masha hopi droga na Pais Aruba. Literalmente e Minister a declara, ‘nos sa esey y paso nos a para na e fiesta ey y a confisca e droga.’ E mandatario a indica cu ta trata di e concierto Electric Musica Festival y cu Minister Oduber lo a bay reclama vocero di Polis ora e droga a wordo confisca. Basa riba e expresion aki y e acusacion den direccion di ex Minister Oduber , fraccion di MEP a puntra Minister Dowers pa indica cuanto droga a wordo confisca na e concierto di Electric Festival y tambe pa bisa ta ki tipo di droga a wordo haya. Banda di esaki nos a puntra e mandatario si ex Minister Oduber ta wordo investiga ya cu Minister Dowers mes como minister di Husticia ta bisa di tabata sa di e conciertonan yena cu droga aki y ta imposibel cu nada no ta pasa cu e exprecionnan y acusacionnan aki. Lamentablemente Minister Dowers a tilda nos di no ta haci pregunta ‘zakelijk’ y a keda sin contesta e preguntanan al caso haci na su persona.

Narco complacencia

Na momento cu un mandatario sa cu hopi droga ta drenta pa concierto y como Minister di Husticia ta lansa acusacion serio publicamente den direccion di un ex colega Minister insinuando cu e ex mandatario sa di ken e droga ta y pesey ta purba defende, y e Minister di Husticia no contesta ningun pregunta haci riba e acusacionnan grave aki, pa nos ta un indicacion fuerte cu e Minister aki ta sconde informacion pa Parlamento. Esey ta algo hopi grave y de paso ta muestra cu nos Pais awor ta conta tambe cu un Minister di Husticia cu lo ta narco complaciente. Pasobra otro lo tabata ta si nos Minister di Husticia a para duro y contesta tur pregunta haci riba acusacionnan serio cu su mesun persona a lansa contra di su mesun ex colega mandatario di nos Pais. Minister Dowers a faya den manda e señal duro cu na nos pais e Minister di Husticia no ta tolera, ni complace cu narcotrafico, ni ora cu un colega Minister lo ta envolvi.