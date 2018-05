Xiomara Ruiz-Maduro: “Ban duna papiamento e balor cu e merece”

Awe dia 21 di mei diescinco aña pasa, esta na 2003, Gobierno di Aruba a acepta e decreto di ley cu a haci Papiamento banda di Hulandes e idiomanan oficial di Aruba. Pa conmemora esaki a honra e peticion di Fundacion Lanta Papiamento, Gobierno di Aruba a proclama aña 2018 como Aña di Papiamento.

Relaciona cu e fecha aki Minister Ruiz-Maduro den un comunicado di prensa ta trece dilanti pa laga nos como pueblo uni pa duna nos idioma nacional y oficial su balor cu e merece. Oficialisacion di un idioma no ta nifica nada, si Gobierno di e pais no ta stimula e pueblo pa duna e idioma su balor.

Papiamento ta e idioma materno di gran mayoria di nos poblacion, e ta conecta nos cu otro, pa crea momento bunita y inolvidabel. Papiamento t’e wes’i lomba di nos historia y desaroyo. E ta curason di nos cultura! Papiamento ta uni nos como pueblo pa hunto nos genera amor y respet pa nos cultura Arubiano.

Un biaha mas manera ya e mandatario encarga cu Cultura a trece dilanti dia cu a proclama aña 2018 como Aña di Papiamento, ta haci un apelacion fuerte na tur hende, pa laga nos uni como pueblo y stimula otro pa respeta y honra nos simbolonan di identidad, cu ta nos bandera, nos escudo, nos himno, nos historia y nos idioma, Papiamento.

Ta tarea di nos como mayor of educadornan pa por kishiki y conscientisa nos muchanan cu Papiamento ta nos herencia cultural, nos idioma oficial y nacional. Igualmente na tur comerciante, kisas boso por expone un lema of un proverbio of un dicho na Papiamento den bo negoshi. Na tur migrante, danki pa duna nos idioma nacional e respet cu e merece!

Di parti di Gobierno nos lo keda percura pa na tur evento cultural keda exponi un lema of un dicho na Papiamento. Pabien na e pueblo di Aruba.

Comments

comments