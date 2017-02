Xiomara Maduro: Ta condena manera cu Minister Eman ta consenti pa hende perhudica caha di Gobierno

Ya for di 8 di December 2016 nos a manda pregunta oficial pa Minister Eman y pa Presidente di Parlamento cu e preocupacion cu nos tin como Parlamentario pa e integridad cu cual e trabounan mester keda desplega na Controlaria General conoci tambe como Algmene Rekenkamer Auba (ARA) di nos Pais. E preocupacion aki a presenta na momento cu ta bira conoci den noticia cu Insel Air a keda dos aña sin cumpli cu e leynan fiscal di nos Pais. Como cu e CEO di Insel Air ta sinta den e Colegio na cabes di nos Controlaria General, e noticia aki ta trece cune cu e integridad di e trabou di Contrlaria General ta wordo cuestiona.

CEO y ex inspector di belasting

Locual ta haci e caso aki mas cuestionabel ta cu e miembro di e Colegio di Controlaria General, banda di ta e CEO di Insel Air cu normalmente ta responsabel pa e compania cumpli cu entre otro nos leynan fiscal, tabata tambe un ex inspector di belasting pa Pais Aruba. Den e posicion ey y cu e conocemento di obligacion fiscal, ora cu e noticia bira conoci cu e compania bou guia di e CEO aki no ta cumpli cu su obligacionnan fiscal pa mas di 2 aña, e fayo aki ta trece cune un mancha riba e integridad di e organo halto di control di nos Pais manera Controlaria General. Pasobra ki mishi un miembro di e Colegio di Controlaria General mes ta permiti pa e compania bou su mando keda sin cumpli cu e leynan fiscal di nos Pais perhudicando nos Pueblo?

Pregunta oficial sin contesta di Eman

E fayo aki ta uno grandi y e ta atacha e confiansa cu Pueblo mester por tin den nos Controlaria General. Pa e motibo aki nos a manda pregunta oficial pa Minister Eman encarga cu Asuntonan General y Presidente di Parlamento pa atende debidamente cu e fayo aki den un reunion di Comision di Landsuitgaven. Lamentablemente Minister Eman no a contesta e preguntanan y no a atende tampoco cu e preocupacion aki cu ta pone e trabou di Controlaria General na peliger. E Presidente di Parlamento tampoco a yama e reunion pidi y ta parce di ta tolera tambe pa e reputacion di Controlaria General wordo atacha.

Lo corecto y lo etico

Den un caso asina, lo corecto y lo etico ta pa e miembro di e Colegio di Controlaria General tuma su retiro pa no haci mas daño na e bon reputacion cu Controlaria General mester conta cune den comunidad. Nos ta condena e manera cu Minister Eman ta consenti pa hende perhudica e caha di Gobierno pa despues bira impone medida riba Pueblo pa yega na e fondo publico cu falta. E no ta etico ni corecto pa bo perhudica Pueblo cu medida djies pa scapa cara di esnan serca di bo cu ta perhudica e intergridad di e trabou di Controlaria General.