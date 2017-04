Workshop “Comunidad Feliz” na Centro di Bario Playa Pabou

Centro di Bario Playa Pabao hunto cu Departamento di Asuntonan Social lo tene un un workshop “Comunidad Feliz”. Sra. Saskia Kock, Ortopegago na Departamento di Asuntoann Social ta amplia.

Nan lo duna algun charla pa cuater anochi. Sra. Kock lo haci dos y su colega Enid lo haci dos. Lo trata varios topico, y un di nan lo ta “Pakico mi ta educa na e manera aki”. Loke kier para keto ta, cu abo como mayor, a haya bo mesun educacion di bo mayornan. Tur esaki ta contribui cu e manera con bo ta interactua cu e yiunan. Norma y balornan cu e mayorna a haya for di cuna, ta bin bek pa e yiunan.

Esaki lo tin e efecto ariba e educacion di e yiunan. Un otro topico ta con pa maneha rabia, esaki ta un topico cu varios biaha ta bin dilanti y hopi cos ta pasa, cu e persona ta reacciona di un manera, pero e no sa dicon. E curso ta pa siña reconoce kico ta pone un persona rabia, con pa maneha e rabia, y con pa controla e rabia mas lihe.

E cursonan aki ta pa publico en general, e no ta mara na edad. E ta pa adulto di 18 aña bay ariba. E ta un topico pa jong y bieu, sin mara na edad specifico y e ta gratis. E ta den un ambiente hopi interactivo. Dus e ora e no ta bay un forma di terapia, pero den forma di grupo hunto, habri, ta siña varios topico.

E bida diario di awendia, ta trece su retonan y door cu hopi hende ta bezig cu trabao etc, pa paga debe y drecha cas. E parti di emocion ta hopi biaha, un persona no ta para keto na e emocionnan. Den terapia ta haya muchanan cu no ta papia kico nan ta sinti, hopi biaha e contesta ta “bon”. Esey segun Sra. Kock, no ta emocion. Pero si e persona ta rabia, tristo, esey ta emocion. Pone un nomber na un emocion, ta trece su retonan. Esaki segun Sra. Saskia Kock, Ortopedagoog na Departamento di Asuntonan Social.