WhatsApp ta sufri una caida masiva na varios parti di mundo

Tecnologia

E aplicación di mensaheria instantaneo mas uza na mundo, Whatsapp, diabierna a presenta varios problema den nan servicio. Usarionan di diferente parti di mundo a raporta problemanan a trabes di e rednan social.

En concreto, e principal areanan afecta tabata Sureste di Asia y algun pais Europeo, manera Alemania, Francia y Spaña. Di mes manera algun problema a wordo raporta tambe na Merca, Mexico y Rusia.

Te ainda e compania no a emiti ningun comunicado oficial a trabes di su cuenta oficial di servicio riba rednan social. E motibonan di e fayonan tecnico cual a pone e aplicación aki cay afo, no ta conoci.

In May, WhatsApp was hit by a global outage for several hours before being resolved.

E sistema di mensaheria tin mas di 1.2 biyon usuario rond mundo y ta un aplicacion esencial pa comunicacion y comercio den varios pais. E servicio a wordo cumpra pa Facebook na 2014 pa 19 biyon dollar.

Mester bisa cu e biaha aki na e sistema di whatsapp a traha normalmente na Aruba.