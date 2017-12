Whatsapp ta bisa ayo na e siguiente sistemanan operativo

TECNOLOGIA

WhatsApp ta recorda e identidad di e sistemanan operativo pa esunnan cu ya lo no tin mas actualisacion desde 31 December 2017

E aplicacion di Whatsapp a dicidi e retira e plataforma for di Blackberry OS, Blackberry 10 y Windows Phone 8.0 . Esaki kiermen cu, a pesar di cu e lo sigui traha den e plataformanan aki, e lo no admiti instalacionnan nobo den e versionnan aki.

E compania a sigura cu e no tabata un decision facil di tuma, pero el a bisa cu algun funcion lo por stop di traha den cualkier momento, y ta recomenda e usuarionan afecta pa busca un smartphone cu tin minimo un support system di Android 4.0, Windows Phone 8.1 of iOS 7.0

Den telefonnan Nokia S40, Whatsapp lo stop di funciona dia 31 di December 2018 y e versionnan 2.3.7 y anteriornan di Android lo core cu e mesun suerte dia 1 di Februari 2020.

