Wela a bira hulk riba Polis na momento di tuma scooter den beslag

Dialuna anochi patruya di San Nicolas a duna señal na un homber riba scooter pa para pa controla su documento. E motociclista no kier a para pa Polis, y aki e oficialnan tabata sigui su tras wak unda e ta bay y pidi resfuerso. E motociclista a hisa velocidad pa core pa polis pero no tabata logra polis tabata siguie y el a yega na un cas na Sabana Basora.

E oficialnan a bay over pa hala atencion di e motociclista y controla documento pero no por a demostra e oficialnan. Un wela a mira polisnan na e cas y a cuminsa bira hulk riba e oficialnan insultanan y strobanan di haci nan trabou. No a keda nada otro di detene e wela y bay cune warda pa asina relax un rato y pase over pa un sub fiscal. E scooter a keda tuma den beslag.