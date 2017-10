Weganan di Softball na Flatstone Ballpark en conexion cu Fire Prevention Week

Weganan di softball a cuminsa diabierna anochi na Flatstone Ballpark y esaki ta bay te Diadomingo awo. Esaki ta en conexion di e celebracion di e siman di prevencion di candela.

Weganan ta cuminsa for di 11or di mainta te cu oranan laat di anochi. E ploegnan di brandweer ta competi contra otro y tambe team di DOW – Arubus – KPA – APA – Serlimar – Airport – Macuarima – Setar – Predators – Sluggers – WEB – Logro – Quisqueya – Kibaima – Down Town – Pirates y mas.

Bar y cushina ta bon surti pa tur esunnan cu ta apoya nan team. Otro eventonan pendiente ta Dialuna awor misa na San Nicolas pa 9 am, Diabierna tin e parada di Brandweer dilanti Parlamento pa 4:30 pm y Diadomingo awor for di 10am – 5 pm e opendag di Brandweer na Tanki Flip.