WEB NV ta sostene Quota Club cu earplugs pa Carnaval 2017

Rubi Romero, hefe suplente di Departamento di Siguridad y Safety, a bin na nomber di Glenn Rock y tambe Luis Oduber cu ta director di WEB, pa asina ta presente durante e lansamento di e campaña di conscientisacion di proteccion di oido di Quota Club.

WEB tur aña ta sponsor e earplugnan di gel, cu ta specialmente pa muchanan cu nan buraco di horea ta mas chikito, door cu e ta tape full, y asina preveni daño na nan oido.

WEB Aruba NV ta un compania cu ta hopi consciente riba e tereno aki, ya cu riba tereno di WEB tin hopi borchi di aviso, y p’esey no ta pensa solamente riba Carnaval so. Pero tambe personanan cu ta traha caminda cu tin hopi desordo, cu tempo nan por haya algun molester. Bo oido ta algo cu no ta drecha cu tempo, y e no ta algo cu ta drecha mas.

Riba tereno di WEB, tur cos ta wordo bon regla. Personanan cu ta traha caminda cu tin hopi desordo, hopi biaha tin dobel te tripel proteccion pa nan oido, Sr. Romero a splica.