Warda Costa tin tarea di combati tur sorto di ilegalidad

Sr. Roderick Gouverneur, Relacionista Publico di Warda Costa di Caribe Hulandes ta splica un poco mas di e trabaonan di Warda Costa pa e islanan den Caribe Hulandes.

Sr. Gouverneur ta cuminsa na splica cu Warda Costa ta un organisacion di Reino, dus e trahadonan cu ta traha na Warda Costa ariba tur e islanan, ta poni na disponibilidad di e gobierno di e islanan. Dus gobierno di Aruba ta pone su trahadonan na disponibilidad di Warda Costa.

Nan tin diferente tarea, e tarea primario pa cual Warda Costa a wordo instituti ta pa combati traficacion di droga y arma. Un 80% di nan trabao ta bay eynan. Combatimento di traficacion ilegal di persona semper tabata un tarea di Warda Costa. Ultimo tempo esaki a cuminsa lanta cabes, depende di e situacion na Venezuela cu ta bira mas malo, hopi hende ta purba di yega nos islanan, tanto via lama, of via avion. Na cualkier manera posibel nan ta zorg pa nan bin aki. No ta un fenomeno nobo pa e islanan aki, y Aruba sigur cu no. Na comienso di aña 2000, ta corda cu for di Colombia tabata tin hopi traficacion ilegal di hende tabata tuma luga. Si loke ta pasando, e situacion na Venezuela ta birando malo y Warda Costa ta keda monitor constantemente, ahusta e sistema di patruyahe.

Nos leynan, segun Sr. Gouverneur, te ainda no ta bisa, cu por duna asilo poltiico. Esey no ta cuadra cu nos leynan di asilo politico. Como tal, tur hende cu nan gara lo mester wordo deporta. Na momento cu nan wordo gara ariba lama, nan mester wordo manda bek.

E esfuerso cu Warda Costa ta haci, y no ta nan so, pero hunto cu otro servicionan di gobierno, manera Douane, Imigracion etc. Tur hunto ta traha pa asina combati e importacion ilegal di arma, droga etc. Segun Sr. Gouverneur, e criminalnan, semper ta purba di bin cu ideanan nobo. Por ehempel, antes nan tabata trece bultonan ariba go-fast pero despues cu Warda Costa a bin, tin sistemanan nobo cu ta controla nan, nan ta bin den scondi awo. Awo e botonan tin compartimento secreto, unda cu ora di bay controla bo ta haya e cargamento. Esey ta loke ta cambia durante añanan y p’esey mester prepara e personal pa atende cun’e.

Cada base, cada steunpunt, tin e power pa haci esey, no mester di registra na Corsou cu ta bay tin extra control. Solamente si ta bay cu extra personal y extra cen esey ta bira un asunto di Reino, pa cual tur partido mester bin hunto.

Segun Sr. Gouverneur, e helicopter ta bula no solamente na Corsou, pero tambe na Aruba y St. Maarten tambe. E base si ta na Corsou, ya cu eynan e logistica di e base ta situa na Corsou, e onderhoud ta wordo haci na Corsou. Incluso Sr. Gouverneur a bin Aruba cu e helicopter cu tabata haci un patruya na Aruba y esey a dur’e menos di mei ora pa e yega Aruba. E tempo di reaccion no ta largo, dus kico cu ta, ta bula yega mes ora. Oficialmente e base ta na Corsou, dus e base principal. Tin un cantidad di radar, cual ta parti ariba e islanan, entre Aruba, Bonaire y Corsou. Tin e parti central di operacion ta na Corsou pero tin e posibilidad di operanan tambe for di Aruba. Na Aruba tin un persona specialisa den esey, cu ta dedica specificamente na esey.

Un boto chikito, un yate por wordo detecta for di leu. Por hasta detecta te den awanan teritorial di nos paisnan bisiña. Pero esey no ta e punto principal, ora di caba di detecta algo, mester wak si e ta un nabegacion sospecho y con bo ta bay reacciona ariba dje, segun Ser. Gouverneur. E personal di Warda Costa ta entrena ariba esey. Pa ora nan detecta con e sistema con e boto ta nabega, cu e ta bay cerca di otro botonan, cu ta tuma algo for di otro boto, pa hiba.

Warda Costa ta traha cu ekiponan sofistica y nan ta pasa nan periodonan di mantencion cu nan ta pasa den dje. Actualmente e radar ta pasando su periodo di mantencion, y den un par di dia e lo ta bek den servicio. Pero e radarnan ta un tools cu ta wordo uza pa funciona cun’e. E no ta un combinacion entre e ekipo cu tin ariba lama, dus e cutter, e super – Rednan, loke tin den laira. No mester lubida cu tin e fregata di Marina Real cu ta nabega den area y e tambe ta traha pa Warda Costa, pa nan por opera hunto, segun Sr. Roderick Gouverneur, Relacionista Publico di Warda Costa di Caribe Hulandes.

Por a compronde cu Marina Real ta bezig ta wak e posibilidad pa traha cu’n Drone, cual ta wordo controla ariba tera y no ta encera peliger. Tecnologia ta cambia tur dia y bo mester zorg pa bo tambe bay hunto cu esaki. Pero tur cos tin su “prijskaartje” cun’e y mester wak e placa cu tin pa traha cun’e, segun Sr. Roderick Gouverneur, Relacionista Publico di Warda Costa di Caribe Hulandes.