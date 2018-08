Warda Costa ta rescata boto den problema cerca di Aruba

Dia 31 di augustus alrededor di 10:45 Warda Costa su Joint Rescue & Coordination Center (JRCC) a haya un mensahe di Aruba Ports Authority (APA) cu lo tin un barco, e Materialista, cu problema di motor den becindario di un plataforma petrolero. E FRISC di Marina Real tabata haciendo su patrouille na e momento ey anto a acudi pa yuda busca e boto. No a logra encontra e boto. Despues e avion Dash-8 di Warda Costa a sigui cu e buskeda y a haya esaki. E boto a wordo treci na Barcadera unda Douane y Warda Costa a controla esaki. No a haya nada particular a bordo. Scheepvaartinspectie a tuma encargo di e boto y a hala e documentonan di e boto aden pa motibo ku e boto no ta apto pa ta riba laman.Un bon cooperacion entre Warda Costa, APA, Marina Real, Douane i Scheepvaartinspectie Aruba.

