Warda Costa a rescata tres naufrago

WILLEMSTAD- Riba dialuna mainta pa mas o menos 10 or y 15, e centro di Rescate y Coordinacion (RCC) di Warda Costa di Caribe Hulandes (KWCARIB) a ricibi un melding cu tres hoben riba un chup lo a drief bay afo na altura di Santa Martha, Corsou. E chup drief a bay afo y na e momentonan ey nan no tabata visibel mas for di costa. E helicopter di Warda Costa a wordo pidi di biaha pa cuminsa un accion di rescate y CITRO tambe a wordo poni na altura di esaki. E Super RHIB di steunpunt di Corsou tambe a sali yuda den e accion di rescate.

Pa mas o menos 1 or di merdia, e tripulacion di e Super – RHIB a bin haya e chup na mas o menos 5 miya zuid di Santa Martha. E tres naufragonan tabata parce di tabata den bon estado di salud, pero pa mas sigur a yama un ambulans toch pa nan. Nan a wordo treci a bordo di e RHIB hunto nan cu nan chup, y a baha nan safe na Santa Martha. Eynan nan a wordo revisa door di personal di ambulans, pero no a constata nada particular.

