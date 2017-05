Walden University presente pa e ACCP Conference

Walden University tey durante e ACCP Conference Aruba, 2017. Kaydian Boothe Matthews ta splica mas di nan bishita aki na Aruba.

Actualmente nan ta un cliente di e asociacion di Caribbean commissioners of Police, unda cu nan ta duna un partnership na diferente departamento di polis den Caribe, unda nan ta duna 25% di descuento di tutela si bolbe bek scol cu nan, como tambe partnership pa webinars, tayernan complementario y hasta certificacion cu ta bay directamente pa e departamentonan di polis.

Matthews ta na Aruba pa prome biaha. E universidad por wordo contacta via www.waldinu.edu. Como tambe por contat’e directamente, cual ta 561-307-5951. E ta disponibel tambe via whatsapp pa cualkier informacion. Tambe por tuma contacto cu e universidad.

Walden University ta parti di Loriette International Universities, cu ta forma parti di universidadnan di Liverpool, y otro scolnan cu ta basa na Europa. Basicamente ta purba pa yuda e studiantenan lo miho, den e area internacional, mirando e balor di educacion. Atrabes di e tuition program nan ta ofrece diferentes scholarship. Actualmente nan ta den comunicacion cu e departamento di polis y pa asina provee e polisnan un oportunidad pa nan por studia online.

E universidad ta uno cu ta kere den cambionan social. Tin asina hopi cos cu ta sosode den departamentonan di polis pa loke ta trata diversidad y turismo. Ta papia hopi riba polis di bario, pero ta lubida riba polis di turismo, cual ta un factor hopi importante den Caribe. Turismo ta conta hopi pa e GDP den Caribe. Ta purba di facilita departamentonan di polis, pa nan compronde mas riba tourism policing, tambe e diversidad cultural riba e nivel ey, como tambe provee un succession plan. Aunke cu tin bon agentenan policial, no tin mucho planeamento pa futuro. Asina ta cu e universidad kier facilita esey tambe.

Na Aruba tabata tin oportunidad pa papia cu Jeanette Richardson di scol di polis y por bisa cu te asina leu, cu e entrenamento di e polisnan ta bayendo den un hopi bon caminda.