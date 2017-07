VUT ta keda un tema di discusion bou di empleadonan publico

Hopi ta e empleadonan publico cu ta puntra nan mes, si ta bale la pena pa bay cu VUT. Secretaria general di SEPPA, Sra. Magaly Brito ta splica mas di e desaroyonan cu tin tras di e VUT.

Semper ora ta habri caminda di nobo di VUT, SEPPA ta informa su miembronan cu esaki no ta obligatorio, ta importante pa wak na kico e VUT ta favorece e trahado. Semper tene cuenta cu bo futuro tambe. For di e momento cu e empleado publico ta mira cu ta tres aña e ta bay cu VUT y despues di tres aña e ta cay den bashi, y e no tin ningun manera cu e tin manera di sigui cria su mes y su famia, e lo mester evalua esaki hopi bon. Ta bon pa e trahado pa e pasa oficina di SEPPA, pa busca conseho, pa por evalua esaki pa e trahado, sigur teniendo cuenta cu e edad di empleado pa despues e no tuma un decision di cual e lo por arepenti despues. Tin casonan unda cu trahadonan a bay cu VUT, door di malcontento y frustracion cu ta conduci cu ta tuma decision arepenti y ta bin bek SEPPA pa wak si por cambia esaki. Lastimente, esaki no ta sosode. No por reverti niun decision bek di VUT, e hende ta keda den e situacion cu el a crea pa su mes. Un contractant vs un persona cu tin un entrada fiho, bo ta mira claramente cu bo ta wak cu e gobierno ta hunga un rol hopi specifico di haci e aparato publico mas chikito, pa mustra bunita den su presupuesto. Pero pa loke ta trata e servicio, naturalmente bo ta haci’e daño bo ta kibra e posibilidad di ta un servicio publico di calidad pa nos hendenan. Dus semper e caminda di contract ta keda habri eynan. Mester tin mas seriedad den loke kier wordo haci cu e aparato publico. Si kier bin cu VUT, door cu e aparato gubernamental ta mucho grandi, mester haci esaki na e manera corecto pa e hende y no solamente tir’e ariba mesa, pa e hende dicidi sin tene cuenta di crea e buraco cu e tra crea pa su mes. No por perhudica e servicio cu mester sigui brinda na comunidad. Aruba ta un sociedad, caminda cu vergrijzing ta hopi grandi dus mester haci servicio publico accesibel pa tur hende. SEPPA ta boga semper pa tin mas ubicacion y mas servicionan den districtonan den barionan pa asina nos hende grandinan ta contento.

Cierto momento tin adelanto den cierto departamentonan y di servicio cu mester wordo duna. Ta ubica e miho hendenan den e funcion. Ta traha tur loke ta e condicion y e evaluacion. Pero e momento despues pa loket ta trata tur loke ta sigui y ta tene tur cos bij, p.e. Duna e empleado ey mas preparacion, sigui form’e y gui’e, cual no ta tuma luga. Ta haci algo awe y ta bula pa un otro. Pa ora bo kier dal tur bo rondjenan, ya bo a cay atras.

Den nivel di aparato publico, ora cu ta pone tur sorto di condicionnan, mester duna mas opleiding, ora yega e momento pa e empleado publico haya esaki. E ora tur cos ta keda cay atras. Tin tur preparacion, tur encuentro cu hefenan, cu directornan, pa preparanan y hasta con pa si un trahado no cumpli kico pa haci. Ta cla pa tuma medida, pa ta represivo pero di otro banda, nos no ta cla pa prepara nos directornan pa sigui handle cu nan trahadonan pero nan tambe yuda cu nan directornan. Pero ora di bay mas aleu, tur e directornan por prepara plannan bunita, den e siguiente aña den nan presupuesto, ora e yega na e parti di placa, tur ta wordo corta.

Sra. Brito ta kere cu tur gobierno, di cualke asignatura, semper mester ta asina cu mester pone como prioridad cu servicionan publico di Aruba, mester ta uno halto, uno di calidad, uno optimal y accesibel. Pa esey mester mester por pone tambe, no solamente fondo, pero busca e infrastructura unda ta duna e preparacion necesario unda ta constata cu e servicio ta deficiente, of e empleado publico mester ta prepara pa duna un servicio di nivel, segun Sra. Magaly Brito, Secretaria General di sindicato SEPPA.