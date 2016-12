Vocero policial Lito Lacle: Lo bay tin controlnan special den diferente districto

Pasco y di dos dia polis tabata tin control riba caya. Trahando preventivamente a ripara cu e dañonan tabata menor den cosnan grave cu a pasa. Mescos cu ta spera tambe pa bispo di aña y aña nobo. Bispo di aña ta bay tin controlnan special den diferente districto, specialmente Playa cu tin cierto eventonan y tambe Noord cu ta bay tin cierto eventonan. Polis ta haciendo nan best pa menos cos grave pasa cu ta posibel.

Di un otro banda ta deber di pueblo di Aruba tambe pa comporta nan mes manera debe ser.

Ta un amor di dos banda. Tur dos mester duna di nan banda pa logra esaki.

Dado momento no por haci cierto cosnan riba caminda. Lito Lacle, vocero di Polis ta bisa cu ora ta bebe, ta papia di supla 20 Ugl, ta haya un procesverbaal. Pero riba 570, e posibilidad ta cu ta perde e rijbewijs. T’abo tin cu keda conciente di esaki. Imagina cu bo mester di rijbewijs pa bo trabao. Si bo perde esaki, ta malo. Ta avisa tur hende di esaki.

Segun Lacle ta importante pa garantisa e siguridad di e chauffeur mes cu ta core bay di influencia di alcohol, kier preveni esaki. Di cuerpo policial tambe su polisnan tambe kier yega nan cas y ta cu nan famia den e dianan di fiesta.

Lacle a splica cu durante diferente aña andando, no culpando Manuelito’s, e hendenan cu ta bin eynan no ta comporta nan mes. A dicidi di lanta un team bispo di aña pa ta preventivo eynan. E tarea eynan no ta pa ta represivo riba e hendenan, pero nan tin cu zorg di nan banda pa nan comporta nan mes.

Pesey tin un Palo Marga. Ta un custumber cu Manuelito’s ta bezig cun’e y nan no tin culpa cu esunnan pafo no ta comporta nan mes.

2017 nos tur kier pa pueblo di Aruba tin un aña saludabel, prospero y cu Dios Bendiciona cada un di nos. Lo ta un aña poco dificil, pero cu fe den dios nos tur ta logra, tabata mensahe di Vocero policial, Lito Lacle.