VNO lo tene su open dag dia 5 di mei 2017

Representacion di Hulanda na Oranjestad (VNO) ta organisa diabierna dia 5 di mei 2017 un dia durante cual e ta habri su portanan pa publico, esta un dia di Cas Habri.

Bo ta curioso pa sa loke berdaderamente VNO ta haci, bo kier sa cua ta su rol den e relacion entre Hulanda y Aruba, kendenan ta traha den e oficina aki y con e oficina ta di parti paden?

Anto, dia 15 di Mei bo ta cordialmente bonbini! Representante interino di Representacion di Hulanda na Aruba, Gijs Baars, y trahadornan di VNO

gustosamente ta ricibi bo.

Lo tin oportunidad pa haci pregunta, haya un recorido den nos oficina y

ademas disfruta di un pasaboca y algo di bebe. Portanan ta habri pa tur hende. En bista cu capacidad di e edificio ta limita, ta necesario pa cada bishitante registra di adelanta. Por haci esaki via telefon +297 525 2866 of tambe via nos e – mail [email protected] te cu dia 1 di Mei proximo.

Programa

15:30 – Yegada y Recepcion di bishitantenan

15:45 – Palabra di Bonbini y discurso di Gijs Baars

16:00 – Pregunta y Contesta

16:15 – Recorido den nos oficina

16:30 – Recepcion ta cuminsa

18:00 – Fin