Visibility Team ta sigui pone ordo den Playa

Pueblo ta descansa mientras cu nos cuerpo Policial ta labora. Sin tuma cuenta di criticanan negativo cu por tin Visibilty Team di cuerpo Policial ta sigui patruya nos cayanan pa asina e comunidad por move trankil. Durante e simannan di december 5 te cu december 18, Visibilty Team a cubri basta area den Playa, mas unda sa surgi problemanan. E resultado di esaki ta menos incidentenan.

E prome dia di vigilancia, dia 5 di december cosnan tabata basta trankil, pero asina mes e team a prepara pa yegada di e barco crucero “Oosterdam” cu mas o menos 2000 turista abordo. E team visibel a parkeer na maingate di Aruba Ports Authority (APA) como tambe a cana rond den vecindario di e mercadonan chikito banda di Cafe de Paddock.

Riba dia 6 di december, durante control a drenta noticia cu nan a caba di atraca na Bon Bon Foodmarkt. Mesora e team a dirigi su mes cu un patruya di Oranjestad y Chef di Districto di Noord. Pa mas o menos 11:20 e Chef di Distrcito di Noord a mira e sospechoso y un persecucion a cuminsa na pia

Visibility Team a wordo pidi pa bay na unda antes tabata Hotel Centraal pa re-enforsa e team. E sospechoso a wordo señala cu petchi preto, camisa grijs/preto y carson largo preto. Ora cu e team a drenta e edificio unda a señale nan a encontra e sospechoso y mesora a detene. E team a dicidi di sigui wak rond den e edificio pa mira si por a haya articulonan horta sin por a haya nada.

December 7, e surveillance a sigui rond di waf, mercadonan chikito, centro di ciudad y Nikky Beach. Mas o menos 3:30 a topa cu choller “L” banda di Hotel Centraal. E meneer aki a dicidi di molestia algun chauffeur. E la wordo hala for di e sitio mesora.

Pero meneer “L” no a caba eynan y un rato despues durante control banda di Royal Plaza ta bolbe encontra cune net ora e ta molestiando turistanan canando ey banda. E biaha aki nan a dicidi di mande direccion aeropuerto.

E siguiente dia Visibility Team a move pa maingate number 3 di APA pa segura cu e 4200 pasaheronan di Carnival Vista pa asina ta sigur cu nan no ta wordo molestia. Mirando cu tur cos tabata bayendo trankil e team a dicidi di bay bek nan oficina den Playa controlando e ruta. Nan a patruya na entrada di waf, Royal Plaza, Renaissance Mall, Nikky Beach, centro di Playa y vecindario, mercadonan chikito, standplaats di Arubus y vecindario.

Dia 9 di decemebr e team ta haya nan mes cu un caso poco straño unda un persona y su amiga ta bisa: “Ami y mi amiga tabata caminda pa e “Christmas Fair” na Plaza Padu. Mas o menos banda di Chaos Cafe un persona no conoci a bula den mi baki di pick-up. Esaki a haci cu mi a spanta y core drenta e parkeo di Renaissance. E individuo aki a habri e bentana patras di mi pick-up y a bula dilanti entre mi amiga cu mi. E la pusha’mi y ami a habri e porta, gara mi telefon y cartera hunto cu mi yabi di auto. Despues mi a bula for di e auto. Mi a yuda mi amiga sali for di e auto. Mesora e meneer aki a bay cu e pick-up y ami a purba core su tras sin logra pasobra cu e la bay cu velocidad halto. Despues mi a yama polis.” E meneer di e pick-up a acudi na Santa Cruz pa haci un declaracion oficial di e sucedido.

Riba dia 10 di december Visibility Team a tene control na pia en conexion cu yegada di MSC Divina cu un total di 4200 pasahero. E control a tuma lugar na maingate number 3 di APA. Fuera di esey a controla e mercadonan chikito y vecindario.

E ultimo dia di control pa e siman e team visibel a tene patruyahe rond di maingate di APA, mercadonan chikito y centro di ciudad. Mas o menos 10:30 na haltura di maingate di APA e patruya a para un persona cu a para su auto malo riba acera.

Riba dia 12 di december nan a cuminsa nan accionnan na maingate di APA mirando cu tres barco crucero tabata programa pa drenta waf. E team kier tabata sigur cu ni un di e 3600 turistanan bahando for di Aida Diva, Silver Spirit of Azamara Quest lo haya algun problema cu cualkier malhechor. Ampliado nan accion nan a cubri areanan banda di Eetcafé de Paddock.

Cerca di e mercado chikito un turista a bira malo. For di e casa e team a haya tur informacion. E turista di e barco Aida Diva mester a wordo transporta cu ambulance pero e la nenga. Cu e VT-SN, cu casualmente tabata pasando eybanda, a hiba e turista bek na e barco unda e la wordo atendi pa e enfermero abordo.

En conexion cu yegada di princess-Carnival Sunshine- Mein Schiff 5 cu un total di 10.000 pasahero riba 13 di december, Visibility Team a tene un control na pia for di 8:30 am te cu 11:30 am na maingate 3 di waf. Hunto cu esaki a tene control na pia den e area di e mercadonan chikito unda a bin topa e conocido SMILEY cu a wordo hala for di eybanda mesora.

Fuera di esey varios chauffeur di auto a haya un boet pa no sigui reglanan di trafico banda di Renaissance Hotel. En total ocho process verbaal a wordo parti.

Dia 14 di december a bolbe tira un bista na maingate 3 na waf mirando cu barconan crucero Navigator of the Seas y Carnival Conquest cu mas o menos 7500 pasahero tabata cla pa drenta waf. Aki e team visibiel a keda para na porta for di 8:30 am te cu 12:30 pm. Surveillance a bin topa cu un choller no conoci cu despues a bin resulta di ta un tal “Q.” E la wordo aleha di e lugar inmediatamente. Nan lo sigui investiga na Censo kende e persona aki ta.

Riba dia 15 di december barconan crucero, Zuiderdam y Prinsendam a drenta waf cu 3400 pasahero. Esaki a haci cu a dicidi di tene un control na maingate 3 di waf. E la bay compaña pa un control na pia den Playa pa asina sigura cu tur cos cana manera cu mester ta.

Riba dia 16 di december control a sigui den centro di Playa, Nikky Beach, Standplaats di Arubus. APA y area, como tambe Caya Grandi.

Mas laat den dia a sigui cu control rond di e localidadnan cu ta bende lotto den stad.

Riba dia 17 di december Island Princess a drenta waf cu un total di 3000 pasahero y Visbility Team tabata tey na maingate di APA pa controla. E accion aki a bay compaña cu control na pia y den auto na e mercadonan chikito, centro di Playa y henter e area.

Cuerpo Policial cu su team special – Visbility Team – trahando duro den accionnan diario pa asina trece mas seguransa pa tur esnan transitando den centro di Playa. Poco poco pero sigur ta mira cu e accionnan aki ta dunando resultado y cada bes mas trankilidad ta cuminsa reina bek den centro di ciudad.