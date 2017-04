Violencia na Mexico: Autoridadnan ta haya 5 curpa mutila

Mexico, MEXICO.- E ola sangriento na Guerero no ta para: diahuebs mainta al menos 5 persona mas a wordo haya mutila den dos incidente apart na Acapulco y Chilpancingo.

Banda di 7 or di mainta, riba un di e avenidanan principal di e ciudad, dilanti di un station di polis, desconocinan a laga dos cabes mutila riba e bahul di un auto.

Algun minuut despues e corporacionna cu ta conforma e Grupo di Coordinacion Guerrero y nan ta bin haya tambe un “narcomensahe” banda di e unidad, dirigi na e gobierno Federal cu ta bisa lo siguiente:

“Esakinan ta bay ta e consecuencianan, gobierno Federal di e mando cu gobernador Hector Astudillo, direcotr di e ministerial, Ricardo Zamora, comandante regional, Héctor de la Rosa y e comandante Brito, kendenan ta ricibi placa for di Jiovanny, alias “E Mecanico”, kende nan ta laga secuestra y horta auto a cambio di 50 mil peso semanal. Boso bay investiga awo, esey ta boso trabao”.

E restonan humano a wordo recogi door di e tecniconan di e Fiscalía General del Estado, Región Acapulco y trasladada pa Servicio Médico Forense (Semefo).

Pa 8 or y 30, na Chilpancingo, varios saco preto tabata tira riba caminda, for di cual tabata core sanger ainda, pa cual autoridadnan competente a presenta pa haci e investigacion.

A constata cu e saconan preto tabata contene restonan di tres persona y a laga esaki den man di e tecniconan di Ministerio Publico.