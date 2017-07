Vierdaagse a cuminsa cu 42.036 atleta

NIJMEGEN, Hulanda – For di 44.680 hende cu a inscribi pa e Vierdaagse di Nijmegen, a participa berdaderamente 42.036 persona. Durante e dia 792 participante a cay afo. Diaranson 41.244 participante lo sali for di e punto di salida. Esaki ta loke cu e organisacion a laga sa.

E participante mas bieu, Herman Dubie (94) for di Amsterdam, ta un participantenan cu no a sali. Dicon esaki a sosode, ta desconoci.

Fuente: www.anp.nl