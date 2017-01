Victor Robert di Serlimar: Lo acerca Brandweer pa tuma accion pa candela riba dump

Victor Robert director interino ta splica ki Serlimar lo bay cuminsa tuma paso pa acerca cuerpo di bombero pa tuma accion cu awa pa busca un solucion pa e candela riba dump.

Locual cu Sr. Robert a ripara cu esunnan cu tin conocemento riba e materia aki, a bisa cu probablemente e boramento pa chupa e awa, lo por yuda na paga e candela na Dump. Brandweer tin e ekiponan pa paga candela.

E idea ta pa bora, y pasa tubo ta e unico solucion pa paga e candela na DUmp. Sr. Robert prome cu tuma accion, lo kier si esaki , dus e boramento ta e solucion. Pasobra lo no kier tuma accion, si e lo no trece solucion pa e candela riba dump.

E candela riba dump ta hopi abao, e ta un candela cu tin añanan largo ta kimando caba. E tin manera gas den dje. Ta p’esey e ta pega candela cada rato. E tin manera un buraco ariba, y si e haya biento e ta manera gasolin cu bo ta tira ariba e candela ey.

Riba e pregunta, dicon e dump ta na candela cada rato, compara cu antes. Sr. Robert a splica cu den e sushinan cu ta bin di cas, bo ta haya productonan kimico cu si awa cay ariba dje, e ta pega candela.

Si tin boternan kibra, glas y cu solo kima, cualke chispa cu cay ariba dje, e ta vlam di biaha. E ta haya e fuel pa e bira grandi.

Ideal lo ta pa cuminsa separa sushinan na cas, paso no tin suficiente espacio ariba e landfill no tin espacio mas. Pero pueblo di Aruba no ta dispuesto pa separa sushi. Na Hulanda mes e la dura 60 aña. Kisas lo mester cuminsa na scol, cuminsa educa e muchanan y cu e speransa cu ora esakinan crece, nan tambe lo educa nan yiunan. Esaki lo por dura 4 generacion. Lo mester cuminsa siña nos muchanan con pa cuminsa separa via color, material etc.

Si bin cu un bari p.e. di diferente color pa separa colornan. Ta na cas mester cuminsa separa nan. Pa ora cu nan yega landfill, ya esey ta laat caba.

Sr. Robert ta spera cu mas pronto posibel, e lo por haya un cita cu Brandweer pa asina cuminsa traha ariba e plannan pa paga e candela ariba dump.

Awa dimas no ta forma peliger, cu lo por kibra e cero di sushi cu tin awo. Eigenlijk e cero di sushi ey mester a wordo compacta y manda mas abao. Aworaki e ta hopi halto. E sushinan bieu no ta kima mas, pero esunnan nobo, dus esunnan nobo ta esunnan cu ta kima. Asina Sr. Robert a finalisa bisando.