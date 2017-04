Victimanan di protestanan recorda den un Marcha di Silencio

Caracas, VENEZUELA- Despues di dianan di protesta y enfrentamentonan na Venezuela, un multitude di persona convoca pa oposicion diasabra a marcha na Caracas. Esaki tabata un protesta yama “Marcha di silencio pa e fayecidonan”.

E manifestacion a sali for di diferente punto di e capital Caracas rumbo pa e Conferencia Episcopal di Venezuela.

Den e marcha a participa lidernan di oposicion manera Henrique Capriles y Lilian Tintori, casa di e politico Leopoldo Lopez, kende cera actualmente.

Diaranson ultimo dia 19 di April, un otro serie di protesta masiva a tuma luga na Venezuela. Den e tres dianan, e manifestacionnan convoca pa oficialismo y oposicion a laga un saldo di por lo menos 14 persona morto, decena di heridonan, un cantidad no determina di detenidonan (cual calculonan esaki ta pasa mas di 600) y varios momentonan di angustia y tension.

E vice- president di Venezuela, Tareck El Aissami, a culpa oposicion di e violencia genera den e protestanan cu a tuma luga den e pais.

For di 30 di Maart unda cu e Tribunal Supremo di Justicia di Venezuela (TSJ) a emiti un sentencia pa asumi e competenecianan di e Asamblea Nacional, di mayoria opositor, e pais a cay den un profunda crisis constitucional, empeora door die problemanan social y di desabastecimento di productonan basico. Tres dia despues, e tribunal a anula nan decision pero e descontento di e Venezolanonan no a keda eynan y nan a sigui sali riba caya na un manera masivo.

Partidonan di oposicion a pidi cuatro cos: pa e huesnan di e Corte Supremo wordo inhabilita, pa bin eleccionnan liber mas pronto possible, liberacion di e presonan politico manera Lopez, y yudansa humanitario pa cuminda y remedi na Venezuela.

Fuente: cnnenespanol