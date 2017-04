Vicepresidente di Merca, Mike Pence, ta adverti Noord Korea cu “tur opcion ta riba mesa”

WASHINGTON D.C., Merca – E vicepresidente di Merca, Mike Pence, a recomenda Noord Korea dialuna pa no pone na prueba e “determinacion” di e presidente Donald Trump, pa loke ta e programanan balistico y nuclear di Pyongyang y a adverti cu “tur e opcionnan ta riba mesa.”

Apesar di e presionnan internacional, Noord Korea a purba di lansa un misil nobo diadomingo sin exito y tin miedo cu e pais aki ta preparando pa ehecuta un di seis ensayo nuclear.

Washington kier logra e desnuclearisacion di e pais “pa medionan pacifico, mediante negociacionnan pero tur e opcionnan ta riba mesa y nos ta sigui banda di e pueblo di Sur Korea,” Pence a bisa den un rueda di prensa na Seoul, tras bishita e frontera tenso cu ta separa Nort y Sur di Korea.

“E ultimo dos simannan aki, mundo tabata testigo di e forsa y determinacion di nos presidente nobo durante operacionnan cu a tuma luga na Siria y Afganistan,” Pence a declara na referencia di e bombardeo Mericano contra un base aereo di e regimen Sirio y e lansamento di un superbom contra Yihadistanan na Afganistan.

“Noord Korea lo haci bon di no pone na prueba su determinacion, of e potencia di e forsanan arma di Merca den e region aki,” Pence a añadi hunto cu e prome minister y e presidente Sur Koreano den funcion, Hwang Kyo-Ahn.

Trump, kende diahuebs a priminti cu e “problema” Noord Koreano lo wordo “trata”, a anuncia anteriormente e envio di e portavion Carl Vinson na e peninsula Koreano, escolta pa tres barco lansamisil y a ppaia di un “armada” di submarino.

Trump a adverti cu e no lo permiti cu Noord Korea desaroya misilnan balistico intercontinental capas di transporta cabesnan nuclear te na west di Merca.

E number dos di e regimen Noord Koreano a responde diasabra ultimo cu su pais ta cla pa “responde na un guera total cu un guera total” y “na cualkier atake nuclear cu un atake nuclear na nos manera.”

Noord Korea ta sigura cu e mester di e armanan aki, incluso e nuclearnan, pa proteha nan mes di e creciente menasa di invasion di parti di forsanan Mericano.

Zona militarisa

Mike Pence, kende a yega diadomingo na Sur Korea, a desplasa dialuna pa e frontera entre e dos Koreanan.

Merca, cu tin desplega 28500 solda na Sur Korea, “lo elimina cualkier atake y lo opone na un respuesta aplastante y eficas ante cualkier uzo di arma convencional of nuclear,” e vice presidente a declara, urgiendo na e comunidad internacional pa presiona Noord Korea.

“Ta alentador mira China compromete su mes na e sentido aki,” Pence a bisa. “Pero Merca ta preocupa pa e represalianan economico di China contra Sur Korea depsues cu a tuma e medidnan apropia aki pa defende nan mes,” el a bisa.

Ta trata di un referencia na e medidanan adopta door di Peking como respuesta na e escudo antimisil Mericano THAAD na Sur Korea, cual despliege Washington y Seoul kier acelera.

China, molestia pa e instalacion asina cerca di su teritorio di un dispositivo mericano, cu ta considera un menasa contra su interesnan, a obliga ciere di decenas di tienda Sur Koreano na China. Pa Seoul, ta trata di medidanan di represalia na e despliege di THAAD. Ta trata di e prome bishita di Pence na Sur Korea, un etapa di un gira den e region Asia-Pacifico cu ta inclui paradanan na Hapon, Indonesia y Australia.

