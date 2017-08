Vibes4Youth cu programa nobo y varia

Proyecto VIBES4Youth (un proyecto di CEDE Aruba) un bes mas kier informa comunidad di Aruba en particular boluntarionan (den bario, club of organisacion) cu ta traha cu mucha, hoben, adulto y anciano, di e programa nobo cu nan ta ofrece pa e temporada venidero.

Meta di e proyecto ta pa engrandece y/of amplia e conocemento y habilidad di organisacionnan di bario y gruponan non formal na Aruba. E proyecto ta consisti di Pakete A, B y C. Asina por wak miho ki tipo di training ta pas pa Bo organisacion. Pakete A: Strategia y Maneho ta enfoca riba e miembronan di Directiva, Miembro di Comision di Bario, Coordinadonan y Lidernan di Grupo. Pakete B: Traha y anda cu e grupo meta y Pakete C: Movecion, Salud y Deporte ta enfoca riba e coachnan deportivo, Lidernan recreativo, boluntarionan den gruponan di bario, lidernan di campamento y lidernan di grupo.

Aki ta sigui e programa pa Augustus – October 2017:

Pedagogisch Handelen 2: Despues di un parti 1 exitoso ta sigui cu parti 2 unda e participante ta siña mas di con pa anda pedagogico cu e grupo meta. Fecha pa e workshop aki ta 22 y 24 di Augustus.

Club di Triki: E training aki ta un serie di 4 encuentro unda e participante lo haya idea/herment pa asina aplica den nan propio seno. Un train-de-trainer pa lidernan cu ta traha cu mucha. Fecha pa e curso aki ta: 29 di Augustus, 5, 12 y 19 di September.

Traha segun plan: Un workshop unda tur participante ta siña por medio di un serie di ehersicionan con pa traha segun plan (planmatig werken) Esaki ta tuma lugar 25 di September.

EHBO: E curso aki ta pa tur esnan cu tin un EHBO-carnet cu a caduca y ta desea di renoba esaki. E follow up aki ta tuma luga: 21 y 28 di October.

Charla Educacion Sexual: Un charla informacional pa tur lider cu ta traha cu mucha y hoben. Un tema sigur actual y interesante. E charla ta tuma luga 14 di October.

Workshop Maneha Boluntario: esaki ta un workshop di dos encuentro unda e organisacion/participante ta haya mas informacion di maneho di boluntario.

Liderasgo den Deporte: Den e workshop aki tur participante ta haya informacion y ehersicio riba liderasgo den e area deportivo. Un workshop interactivo pa tur cu ta traha den deporte of recreacion.

Beweegplezier: Ta ofrece lidernan e material necesario con pa organisa actividad pa mucha di 4-12 aña. Mayoria di cursonan riba programa ta gratis pa lidernan boluntario.

Tur curso menciona ta ser organisa pa VIBES4Youth den colaboracion cu diferente organisacion y profesional. Cada un cu experiencia riba nan mesun tereno. Un danki special na Fundacion Pa Nos Muchanan, Reach Your Goal Foundation, Aruba Medical Assistance, Scol di Arte, MFA Paradera, MFA Noord, Compleho Deportivo Simeon Antonio, Centro Kibrahacha y CEDE Aruba.

Pa inscripcion of pa mas informacion tocante e cursonan menciona of di e proyecto VIBES4Youth por tuma contacto libremente cu: Roseline Manna na telefon: 582-7666/569-6406 of tambe por manda un mail na [email protected]

Riba e facebook page di VIBES4Youth tambe por haya mas informacion.