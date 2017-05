VIBES4Youth cu diferente curso y tayer den Mei

Proyecto VIBES4Youth ta un proyecto cu ta ofrece diferente curso y workshop pa lidernan boluntario aki na Aruba. Meta di e proyecto ta pa engrandece y/of amplia e conocemento y habilidad di organisacionnan di bario y gruponan non formal na Aruba. E ta un proyecto di CEDE Aruba. Aki ta sigui informacion di e proyecto y di e programa pa e luna di Mei.

E proyecto ta consisti di Pakete A, B y C. Asina por wak miho ki tipo di training ta pas pa Bo organisacion. Pakete A: Strategia y Maneho ta enfoca riba e miembronan di Directiva, Miembro di Comision di Bario, Coordinador y Lidernan di Grupo. Pakete B: Traha y anda cu e grupo meta y Pakete C: Movecion, Salud y Deporte ta enfoca riba e coachnan deportivo, Lidernan recreativo, boluntarionan den gruponan di bario, lidernan di campamento y lidernan di grupo.

Trainingnan cu ta riba programa ta lo siguiente:

Educacion di Salud: Den e workshop aki lo trata dos tema, higiena y nutricion, e lidernan lo haya informacion y tips tocante e dos temanan aki pa por incorpora esaki den nan programa.

Presentacion miembronan Aruba Sport Unie: Lo duna un presentacion pa tur miembro di Aruba Sport Unie pa asina nan por ser informa tocante e proyecto como tambe con pa participa y con e proyecto por yuda/contribui cu clubnan deportivo akin a Aruba

Maneha y Motiva Boluntarionan: Dos encuentro cu informacion di theoria y practica di trabou boluntario y con pa maneha y motiva nan pa keda na Bo organisacion.

Beweegplezier: Ta ofrece lidernan e material necesario con pa organisa actividad pa mucha di 4-12 aña. Mayoria di cursonan riba programa ta gratis pa lidernan boluntario.

Bo persona of organisacion kier mas informacion tocante VIBES4Youth? Tuma contacto libremente cu: Roseline Manna na telefon: 582-7666/569-6406 of tambe por manda un email na [email protected] Riba e facebook page di VIBES4Youth tambe por haya mas informacion.