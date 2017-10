Veterinaire Dienst cla pa fin di aña

Nos ta yegando fin di aña y semper Veterinaire Dienst ta prepara e tempo aki pa cual aki Sr. Sherman Libiee ta splica mas di kico por spera pa fin di aña.

Veterinarie Dienst ta prepara pa fin di aña y tur aña ta zorg pa tur fin di aña tin personal extra pa matamento di bestia. Ta tradicion di Aruba, cu tur fin di aña ta custumbra di come sopi di bestia chikito.

En principio Veterinaire Dienst ta trata tur hende igual. Semper nan ta pidi cooperacion y clientenan grandi sa esey, y fin di aña e ta bay via afspraak. Esey ta pa no pega e liña mainta, cu ta bin 3 of 4 bestia, pa nan no tin cu warda hopi. mayoria di e criadonan cu ta trece hopi bestia hopi fin di aña, nan ta dunanan un fecha special pa nan y ta cuminsa pa 12 or di anochi caba, pa asina e liña por sigui, sino nan ta keda pega.

No tin hopi criadero di bestia mucho mas, ya cu a kita hopi tereno y a bin mas cas a bin acerca. E poblacion di Aruba tambe a crece cual ta haci cu e criadero di bestia a cay hopi.

Por a ripara cu criamentod di porco a conoce un aumento, pero pa loke ta cabrito, carne etc, esaki a baha considerablemente, segun Sr. Libiee y e tin su motibo tambe tras di esaki.

Alimentacion ta hopi caro mes, compara cu 15 aña pasa. Antes bo tabata haya un saco di cuminda di 50 lb, pa 8 te cu 10 florin. Awendia e mesun caso ta costabo 32 florin. Tambe e criamento di bestia cera ta bira casi imposibel awendia. Mester laga e bestianan los, pero ARuba su populacion a crece y a bin hopi cas aki aya y e mondinan a bira menos.

Un otro aspecto ta tambe, cu awendia hopi hende no ta biba cu e tipo di bestianan ey mas. Fin di aña nan kier un plato di bestia chikito, pero nan no sa e trabao cu ta pasa pa haya e producto final.

Cachonan los tambe ta un problema, cachonan di raza den un anochi ta mata 10 pa 15 bestia y esey ta trece perdida pa e doño. Otro problema ta e hortamento, segun Sr. Sherman Libiee, di Veterinaire Dienst.