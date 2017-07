Venezuela ta firma acuerdo petrolero cu compania Mericano

CARACAS, Venezuela- E pais Suramericano Venezuela a firma un convenio pa 1.3 miyon dollar cu e compania petrolero Horizontal Well Drilling, durante un acto unda cu Presidente Nicolas Maduro a bisa di lo tin deseo di reuni cu su homologo Mericano, Donald Trump.

E acuerdo ta encera e exploracion di 200 pozo pa incorpora 105 mil bari di crudo diario na e estatal PDVSA, dentro di tres aña. Actualmente PDVSA ta genera 1.9 miyon bari pa dia.

“E inversion inicial lo ta di 200 miyon dollar, di un proyecto global pa tres aña unda cu lo inverti un total di 1.3 biyon dollar”, segun e Minister Venezolano di Petroleo, Nelson Martinez.

E empresa for di dos aña pasa ta desaroya proyectonan na Venezuela, cu ta alberga e reservanan mas grandi di petroleo mundialmente, segun e minister.

Durante e firma di e convenio, Maduro a comenta cu Venezuela, cu ta bibando un crisis economico grave pa motibo di e caida di e prijsnan di petroleo, tin mester di inversion internacional.

“Venezuela no ta bay por su so”, e mandatario socialista a admiti, kende ta wordo persigui pa protestanan opositor cu ya caba a cobra bida di 95 persona for di dia 1 di April, cu tin e pais medio paralisa.

E consultora Ecoanalitica ta calcula cu 9 biyon dollar ta e deficit fiscal di Venezuela pa 2017, calculando cu e petroleo ta na 42.5 dollar pa bari. E siman aki e crudo Venezolano a cera na 41.60 dollar.

Petroleo ta aporta 96% di e divisas di e pais, cu ta depende di e importacionnan, cu door di menos ingreso esaki a acentua e escasez di tur tipo di productonan basico y a haci cu e popularidad di e gobierno tambe a baha.

“Bisa Merca cu nos ta cla pa haci bon negoshi”, Maduro a bisa na e presidente di e compania, Tom Swanson.

El a expresa tambe su deseo di reuni cu Trump pa normalisa e relacionnan tenso entre ambos pais. Desde 2010 no tin embahador na niun di dos pais.

“Bisa Presidente Trump cu mi ta spera di papia cun’e “face to face” den terminonan di respet, di e beneficionan di tin un bon relacion cu otro”, asina e gobernante a afirma. Maduro ta acusa Washington di apoya plannan di oposicion pa sak’e for di poder.

Maduro a bisa tambe cu su gobierno tin planea pa “fortalece” e legislacion den materia di inversionnan cu un Asamblea Constituyente, kende su integrantenan lo wordo eligi dia 30 di Juli proximo.

