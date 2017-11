Venezuela no ta logra yega na niun acuerdo pa refinancia su debe externo

CARACAS, Venezuela- Inversionistanan a sali for di un reunion cu Maduro, cu saconan yen di chuculati caro y koffie, pero sin un panorama cla riba con lo sigui cu e conbersacionan pa yega na un acuerdo di refinanciamento di e terminonann di casi 60 biyon dollar na debenan soberano y di PDVSA.

“No a sali nada for di eynan, tabata un oportunidad perdi”, un di e inversionistanan cu a biaha specialmente pa Caracas pa e reunion a bisa.

Casi shen inversionista of nan representante, a acudi na e sede administrativo di e palacio presidencial den centro di Caracas, pa asisti na un encuentro promovi door di e mandatario Nicolas Maduro.

E reunion, cu a dura 15 minuut, tabata wordo considera clave pa compronde e strategia di gobierno, cu aunke e ta spera te na ultimo pa haci e pagonan, e ta sigui cumpli cu su obligacionnan.

“No tabata tin oferta, ni nada”, otro participante a bisa na su salida.

E minister di Economia y Finazas, Simon Zerpa y vicepresidente Tareck El Aissami -ambos sanciona door di Merca, a participa den e reunion, cual a forsa pa algun creditor pa keda den un sala anexo, pa evita di topa cu nan.

Ta prohibi pa ciudadanonan y empresanan di Merca, reuni cu e funcionarionan, e principal delegadoann gubernamental, pa ta ariba e “blacklist” di Washington.

Otro inversionistanan a nenga di biaha pa Caracas, un di e capitalnan mas violento di mundo, argumentando cu El Aissami y Zerpa lo forma un obstaculo den e negociacion.

E vicepresidente a lesa un comunicado na e asistenan unda cu el a critica e sistema financiero global pa pone obstaculonan pa e pais petrolero cumpli cu su obligacionnan financiero na tempo, door di e sancionnan y ta culpa gobierno Mericano di e situacion.

Departamento di Tesoro di Merca ta pretende di cualke manera di disminui nos capacidad di relacionamente cu mundo”, según e vicepresidente, den un discurso cu a wordo transmiti parcialmente pa canal di television estatal.

E asistentenan na e reunion a conta tambe cu e representante di gobierno a pidi ayudo na e creditornan pa busca manera en conhunto cu lo permiti di evita e sancionnan, mientras cu el a enfatiza e boluntad di e pais di sigui cumpli cu e pagonan.

Gobierno di Maduro a califica e reunion di uno hopi positivo y cu hopi probabilidad”.

Mientras tanto, e incertidumbre riba e capacidad di pago di Venezuela ta sigui aumenta desde cu su ekipo financiero di Maduro a cuminsa retrasa e pago di cuponnan di bondnan cerca di 75 miyon dollar.

E reunion a tuma luga riba un dia clave riba e calendario di debe Venezolano, ya cu e pais tabata tin te dialuna pa cancela casi 300 miyon dollar den interesnan atrasa cu ya no tin periodo di gracia.

E pago no a yega ariba e cuenta di al menos tres inversionista, consulta dialuna atardi.

Dos inversionista a bisa cu El Aissami a informanan cu e banco Aleman Deutsche Bank a suspende algun servicio na gobierno, siguiendo e paso di otronan manera Citibank.

Siman pasa, pa prome biaha, PDVSA a tarda riba e pago di mas di un miyon dollar dollar, retrasando tambe asina e pago di interes pa e proximo 30 dianan.

Un comité di e asociacion di e mercado di derivado ISDA dialuna a bisa cu el a schuif pa diamars e discusion unda lo evalua un posibel incumplimento di e estatal door di e tardansa den e pago di bondnan ya caduca.

E decision di e comite3 lo por activa e cobramento di seguro contra incumplimento di credito (CDS) di PDVSA.

Venezuela ya no tin mas vencimento pa 2017, pero otro aña e pais lo enfrenta pagonan di debe di casi 9 biyon dollar, cual lo causa cu e importacionnan lo baha ainda mas, cual lo pone e poblacion den situacionnan ainda mas precario.